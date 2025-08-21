Las defunciones frenan el crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana

Las defunciones durante la primera mitad del 2025 han anulado por completo el crecimiento poblacional por nacimientos en la Comunitat Valenciana. Durante los primeros seis meses del año han nacido en la Comunitat Valenciana 17.025 personas, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el número total de defunciones registradas hasta junio supera con creces el de pico de natalidad y frena en seco el crecimiento de la población sin contar la migración, 25.496 fallecidos frente a poco más de 17.000 nuevos valencianos.

Ambos registros han aumentado respecto a los seis primeros meses de 2024, pero han muerto muchas más personas de las que han nacido de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): 25.496 y 17.025 respectivamente. Y por sexos los protagonistas son los varones. A nivel nacional la tasa de crecimiento se mantiene similar a la autonómica, y suma un total de 155.635 partos. Pero los decesos hasta la semana 31 del año se disparan hasta los 271.554.

Nacen más niñas que niños

De cada diez niños nacidos en España (155.635), uno lo ha hecho en la Comunitat Valenciana hasta el 31 de junio del presente año (17.025). De esta manera, la natalidad de la población ha registrado un ligero aumento respecto a los datos de los primeros seis meses de 2024. Entonces se contabilizaron 16.875 partos (8.128 niñas y 8.747 niños), pero en 2025 la cifra ha seguido al alza, pasando a 17.025. De nuevo, en términos absolutos, han nacido más niños que niñas (8.282 y 8.742 respectivamente). Sin embago, en comparación con 2024, han sido las niñas las que más crecen.

Perfil de la poblacion de la Comunitat Valenciana / INE

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) tambien facilitan una radiografía de la edad de la madre. De los 17.025 partos, la mayoría de los registrados en la Comunitat Valenciana hasta junio se han dado en la franja de edad entre los 30 y los 34 años. Esta representa casi uno de cada tres nacimientos (5.603). Por detras, le siguen las madres de entre 35 y 39 años con una cifra similar (4.949 partos). El tercer rango de edad con mayor número de nacimientos se sitúa entre los 25 y 29 años, con 3.040 partos.

Madres menores de edad

A diferencia de otras autonomías de España, la Comunitat Valenciana no tiene registrado ningún parto de madres menores de 15 años. En todo el país hay contabilizados un total de 26 nacimientos a muy temprana edad. Solo Cantabria, Castilla y León, la Región de Murcia, Navarra y la Comunitat Valenciana están libres.

En cambio, también dentro de la menoría de edad, en España desde el 1 de enero han nacido 2.534 bebés cuando la madre tenía entre los 15 y los 19 años. Un dato que sitúa a la valenciana como la tercera autonomía con más partos en esta franja de edad, con 283, solo por detrás de Andalucía (651) y Madrid (350).

Los nacimientos no superan las defunciones en España / ED

La migración ha equilibrado el balance demográfico

El peso de las defunciones respecto a la natilidad habría condenado a la población de la Comunitat Valenciana a reducirse de no ser por el crecimiento de la migración. En total, la diferencia real entre defunciones y nacionamientos en los primeros seis meses del año se sitúa en 8.471. Sin embargo el número total de habitantes en la Comunitat Valenciana ha llegado en junio de ese años a más de 5,4 millones de habitantes, gracias a los 51.507 empadronamientos (dentro de los que se incluyen tanto los nacidos como los nuevos residentes procedentes de la migración).

Las defunciones han aumentado un 3,21% respecto a 2024

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con más habitantes de España. Los datos del INE respecto a las defunciones se actualizan semanalmente y abarcan hasta la semana 31 de 2025. Durante este tiempo la población valenciana ha registrado un total de 28.899 muertes. Siendo el segundo mayor incremento del país: un 3,21% respecto a las 28.002 de 2024 computadas en el mismo período. Tan solo Canarias está por delante con un aumento de defunciones del 7,6 %.