El calor extremo dispara el alquiler de piscinas particulares en la Comunitat Valenciana

Sol, playa... ¿o piscina? No todo el mundo tiene una en casa, pero sí las ganas de estar a remojo durante con el intenso calor del verano. Con unas incesantes ola de calor que arremeten contra la Comunitat Valenciana, el alquiler de piscinas privadas se ha disparado. Así, la idea que nació hace escasos años está cogiendo peso para combatir las elevadas temperaturas y como una opción muy sólida para celebrar cualquier tipo de evento entre amigos, familia o empresa. Son distintas las vías para acceder a una de estas instalaciones y solo en Valencia y Alicante hay más de 100 anuncios. Una oferta muy variada: con pista de tenis, barbacoa, baño, paella o sangría recien hecha... Todo lo necesario para desconectar y disfrutar.

Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana / L-EMV

Muchas opciones a un módico precio

El gran protagonista de esta novedosa modalidad refrescante está en un auge total. La Comunitat Valenciana cuenta con piscinas de todos los tamaños, formas y colores. Pero desde este año los portales de alquiler están incorporando nuevos anuncios de áreas sin piscina para organizar comidas de grupos, celebraciones en familia o entre amigos entre muchas más alternativas libres. Y por un precio que oscila entre los 5 y los setenta euros por persona y hora. La principal operadora en España es Cocopool, y este año se están anunciando un 25% de piscinas más que el año pasado.

"Estuvo muy bien la experiencia"

Los motivos por los que las personas buscan este tipo de servicios son muy variados, pero todos responden ante lo mismo: buscar un sitio donde pasarlo bien, en grupo y estar a la fresca. Es el caso de Irene. Decidió lanzarse a buscar un lugar en el que celebrar un día tan señalado como su 35 aniversario y lo encontró: una piscina y un espacio para estar con sus amigos. "Es una muy buena opción para las personas que vivimos en València y no tenemos piscina", explica. Y el lugar que contrató -en su caso por Wallapop- cumplió con todas las expectativas. "Estuvo muy bien la experiencia", añade.

Entre los perfiles hay una infinidad de ofertas distintas. Hay quienes además de una piscina con un solarium o una sombrilla y algunas mesas, deciden incluir prácticamente un restaurante, con todo tipo de servicios y comodidades. En Bétera, Eva tiene de todo. Para empezar la misma piscina parece paradisíaca, pero los servicios hacen a cualquiera sentirse como en casa. Ni más, ni menos puedes contratar que te haga una paella para grupo, sangría casera, utilizar la barbacoa... Como anfitriona explica que "cada evento es una experiencia diferente y también aprendes".

En su caso, se adentró en la plataforma de Cocopool porque le compartieron un enlace y se decidió a investigar. Buscaba cómo conseguir un "extra de dinero" para costear los estudios de su hija y a principios del pasado mes de junio se embarcó en el alquiler de la piscina que tiene en su jardín. Es su primer verano y la está alquilando todas las semanas. "Me daba un poco de miedo porque es mi vivienda habitual y la verdad que la gente que alquila es bastante responsable", explica.

La idea empresarial nació en 2022

El alquiler de piscinas es una iniciativa muy nueva y poco conocida. Pero con las temperaturas cada vez más extremas que se están dando todos los veranos, está incrementando tanto el número de anuncios como el volumen de usuarios. Cocopool es la única empresa española intermediaria en el alquiler de piscinas. Nació tras la época postpandémica y ha despegado a unos niveles increíbles. Las reservas crecen y mucho. Cuando empezaron gestionaban una docena en toda la Comunitat Valenciana, el año pasado ascendió a unas 100 y en verano de 2025 ya van cerca de 500. También tienen en Cataluña, Madrid y parte de Andalucía, en total unas 3.000 reservas.

Un grupo de amigos disfruta de una jornada en una piscina alquilada. / Cocopool

A más volumen de oferta, mayor diversidad de demanda. El año pasado las celebraciones de cumpleaños representaban 8 de cada 10 reservas. "Este año el 75% de los eventos son cumpleaños", explica Edgar Granados, líder de producto de Cocopool. Se celebran babyshowers, gender reveals... y añade que "también están reservando empresas de todo tipo, desde clínicas dentales hasta start-ups" para hacer dinámicas de grupo. Y resalta que incluso se dan fiestas escolares: "Profesores buscan sitios donde hacer el cierre de curso con su clase".

Una iniciativa muy rentable

Se trata de una inciativa positiva desde el punto de vista del confort y del económico. Por un lado, el calor extremo del verano y la búsqueda de un espacio para quienes quieren desconectar y hacerlo más llevadero se cumple. Pero también para quienes ofertan su espacio. "Hay propietarios que han ingresado más de 20.000 € este verano", señala Granados.