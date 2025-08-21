El Consejo General del Poder Judicial abre diligencias informativas a la jueza de la dana tras las quejas de Pradas y Argüeso

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de Valencia, tras las quejas presentadas por una de las investigadas, la exconsellera Salomé Pradas, a las que después se sumó el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también investigado en la causa.

El Poder Judicial ha abierto estas diligencias informativas a la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La apertura de estas diligencias es el procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez. En esta fase se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial. Solo cuando se abre expediente puede hablarse de investigación, señalan fuentes jurídicas.

Al CGPJ han llegado las quejas de la exconsellera Pradas, que ve su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".

La defensa de Pradas presentó una queja en mayo en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la jueza el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar.

El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios.

Pradas amplió después su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.

A estas quejas se sumó el pasado 31 de julio el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, cuya defensa pidió la suspensión de esta magistrada y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, y que "continúe la instrucción su sustituto legal".

Además de sumarse a los argumentos de Pradas, Argüeso acusó a la jueza de haber actuado de "forma antijurídica" al no acumular las acusaciones populares en la causa o de no concretar el motivo de las imputaciones.

El procedimiento abierto en Catarroja investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, por las 228 muertes y las lesiones ocurridas en las inundaciones por la dana del 29 de octubre, y en este caso están imputados la entonces consellera de Justicia e Interior y el entonces número dos de Emergencias, dos imputaciones avaladas por la Audiencia Provincial de Valencia.