Los "estudios" que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara

Pepe Vegara Durá, alcalde de Orihuela, tiene estudios en Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante y estudios de Filosofía por la UNED -la universidad nacional a distancia-, según figura todavía en su ficha de información personal en la página web municipal en el apartado de formación académica.

Fuentes del equipo de Gobierno confirman que no ha completado los grados y carece de las titulaciones

Tampoco especifica esa ficha si esa formación fue producto de varios cursos, si fue un año académico completo o algunas asignaturas puntuales y sin continuidad.

Portal de Transparencia

La misma fórmula genérica de "estudios" se utiliza en ese apartado de formación académica previa obligatoria, que señala que el primer edil estudió EGB, BUP y COU en el colegio diocesano concertado Santo Domingo de Orihuela y en el seminario diocesano de San Miguel donde -eso no lo dice el curriculum-, se perfilaba su vocación para sacerdote.

Articulado de la ley de Transparencia en la que se indica que los títulos de los cargos públicos deben contar con reproducción gráfica en sus perfiles / INFORMACIÓN

Las mismas fuentes señalan que el curriculum de Vegara está correctamente expresado, y comprobado, con la fórmula que otros muchos cargos públicos hacen valer en todo el país. Aunque no sin polémica, por ejemplo, para el caso del dirigente socialista Patxi López que también indica que tiene estudios en ingeniería.

Señalan al mismo tiempo que solo han cumplido con el requisito de publicar estos datos en el Portal de Transparencia los miembros del equipo de Gobierno de PP y Vox, sin que la oposición haya hecho lo propio.

La legislación valenciana sobre Transparencia no solo pide aportar toda la información académica de los cargos públicos, también acreditarla documentalmente con la aportación de los títulos y que se puedan visualizar gráficamente en la consulta. Un requisito que figura en el artículo 7 de la propia ordenanza sobre Transparencia del Ayuntamiento oriolano.

Ficha personal de Pepe Vegara Durá en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Orihuela / INFORMACIÓN

La espiral de atención en los expedientes académicos de los cargos públicos por todo el país comenzó con la denuncia de Óscar Puente contra la ya exdiputada del PP Noelia Núñez, que mantenía en su información oficial que contaba con hasta tres grados completados sin ser cierto. Algo que derivó en debate nacional y acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE por la particular adaptación de estos datos personales en los curriculums, como la vinculada con el socialista José María Ángel, comisionado del Gobierno para la dana.

Empresario

Vegara es empresario, algo que también figura en la misma información. Está vinculado al negocio de la Inspección Técnica de Vehículos. Esa cualidad profesional y el hecho de que no necesitara garantizarse un sueldo público para ejercer su actual representación como primer edil fue uno de los avales de imagen que presentó como candidato a las elecciones municipales de 2023.

Sueldo municipal

Al menos, eso decía en campaña. Después decidió no rechazar el sueldo que como alcalde puede percibir, opción que se vio favorecida con una subida en sus emolumentos. En el pleno de organización que se celebraba en julio de 2023 se estableció el aumento del salario para el presidente de la corporación, e incrementar un 50% las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones informativas a los concejales. La cantidad que percibe como alcalde Vegara ronda los 64.000 euros brutos al año.

Su actividad profesional en el ámbito privado es también, desde su llegada a la alcaldía, su principal lastre político, porque de ella, de su trayectoria como empresario, se deriva un procedimiento judicial de hechos que ocurrieron en 2005, por supuesta falsedad documental y fraude fiscal por el que se sentará en el banquillo el próximo mes de noviembre.

La información curricular del primer edil oriolano se completa en su ficha destacando que fue presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina y su faceta de escritor con varios libros publicados y como finalista del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández.