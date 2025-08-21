Los médicos pasarán consulta hasta seis tardes al mes en los hospitales y no trabajarán esas mañanas

Los hospitales valencianos están ultimando la implantación de su horario vespertino para consultas y cirugías menores, que deberá estar en marcha a partir del 1 de octubre, como confirmó hace unos días la Conselleria de Sanidad a los 24 departamentos de salud de la sanidad pública valenciana, a quienes envió una circular informativa con una serie de instrucciones para poner esta medida en marcha. Es cierto que, desde hace años, muchos centros y servicios ofrecen citas vespertinas, una decisión que dependía de la decisión de cada centro; a partir de ahora, se deberá adoptar de forma generalizada en todos los hospitales y servicios, siempre que sea posible.

El nuevo horario de tardes en los hospitales será de lunes a jueves, como también ocurrirá con el cambio de apertura de los centros de salud que comienza el mismo día, y podrá ser bien de tres de la tarde a diez de la noche, bien de dos de la tarde a nueve de la noche. Son las dos opciones establecidas por Sanidad para dar mayor flexibilidad horaria a los facultativos y resto del personal sanitario. Cada centro deberá estipular el horario elegido en cada actividad y especialidad, diferenciando asistencias quirúrgicas y médicas, dentro del diseño que haga y que deberá remitir en breve a Conselleria. En este, han de especificar el número de citas disponibles cada tarde, después de analizar y tener en cuenta a los diferentes tipos de pacientes -si se trata de una primera visita, una revisión o una cita compleja-, del tipo de procedimiento y de la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos. La estrategia incluye la revisión mensual del cambio de horario a lo largo del primer trimestre desde su entrada en vigor.

Los médicos podrán trabajar hasta seis tardes

El departamento de Marciano Gómez anunció esta medida a finales de marzo y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de los pacientes a las consultas, pruebas y cirugías programadas con una oferta horaria más amplia, así como agilizar las listas de espera ambulatorias y quirúrgicas. Sin embargo, esta ampliación del horario se hará sin contratar más sanitarios. El documento con las instrucciones estable que los médicos podrán trabajar un máximo de seis tardes al mes, pero "cuando se trabaje por la tarde, no se trabajará por la mañana". Por tanto, las especialidades no dispondrán de más citas con las que reducir la agenda, sino que solo las cambiarán de horario; tendrán un tiempo máximo de entre 10 y 15 minutos por paciente, ya sea en consulta presencial o telemática.

Lluís Pérez

El resto del personal, por contra, no tendrá un número máximo de tardes; el documente incluye un "sin límite para el personal no facultativo", pero "respetando su jornada semanal"; es decir, un máximo de 37,5 horas. Además, la instrucción de Sanidad indica que existe la "posibilidad de movilidad funcional interna dentro del hospital o de la agrupación sanitaria interdepartamental (ASI), si se justifica". Esto significa que la dirección de la macroárea podrá decidir trasladar a un sanitario a otro centro o servicio, si necesita recursos para ofrecer consultas por la tarde o realizar cirugías menores en algunas especialidades. La secretaria sanitaria de UGT, Eva Plana, se muestra cautelosa porque teme que "la movilidad no sea con carácter voluntario", como ocurrió con el personal de Pediatría el pasado año con Vinarós como destino. Por eso, pide una "reunión urgente" para conocer la regulación de esta medida. Además, critica duramente el modo de proceder de Sanidad: "Consideramos inaceptable que medidas que van a suponer un cambio de modelo sanitario, no pasen por mesa sectorial porque modifican condiciones de trabajo que afectan a la conciliación familiar y laboral".

Personal sanitario del Hospital Clínico de València / Francisco Calabuig

En cuanto a las razones por las que Sanidad ha decidido implementar este cambio, la reducción de las listas de espera, Plan se pregunta: "¿Cómo van a hacerlo sin aumentar profesionales?". Y añade: "Es imposible con la misma plantilla atender correctamente a más pacientes". Su ampliación es una de las reivindicaciones históricas de los sindicatos, especialmente en Atención Primaria. La realidad es una: se antoja complicado destinar más dinero a contratar profesionales porque la Generalitat Valenciana gasta más de 4.400 millones de euros en pagar al personal sanitario, el 48,1 % de un presupuesto total que asciende a casi 9.200 millones según las cuentas del actual ejercicio.

Sin cirugías complejas

El cambio planteado deja fuera a las cirugías de alta o máxima complejidad, que no se podrán programar por las tardes. Los quirófanos solo se abrirán para intervenciones de grado I -biopsias, uñas encarnadas o lipomas, entre otras- y de grado II, nivel atribuido por ejemplo a las hernias, las artroscopias o colecistectomías. En cuanto a las consultas de alta complejidad -aquellas en las que son necesarias equipamientos o exploraciones concretas o que revisten de cierta gravedad, como las cistoscopias urológicas- solo se programarán cada 15 días. En contraposición, los gabinetes de exploraciones -es donde se realizan las endoscopias o pruebas intervencionistas- deberán ver pacientes dos tardes a la semana para las especialidades más prioritarias.