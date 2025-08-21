Jorge Rodríguez corteja a Mónica Oltra para ser candidata de los municipalistas a la alcaldía
La exlíder de Compromís firma la iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral del 5 % al 3 %
"Sería una buena alcaldesa o presidenta de la Generalitat"
No es ningún secreto la estrecha amistad y complicidad que une a Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, y a Mónica Oltra, exlíder de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat. Hace tres semanas, sin ir más lejos, se vieron para comer, junto a la coordinadora de EU y también exconsellera del Botànic, Rosa Pérez.
Así que esta mañana, aprovechando una entrevista en Les Notícies del Matí, en À Punt, Rodríguez ha aprovechado para poner sobre la mesa una de las fantasías en el ‘distrito’ político valenciano: ver a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía de València, en una batalla de alto voltaje con María José Catalá (PP) y Pilar Bernabé (PSPV). Eso sí, no como candidata de Compromís, sino dentro de una candidatura nueva, independiente, e integrada en la Unión Municipalista que comanda Jorge Rodríguez.
“Ojalá Mónica viniera con los municipalistas. Sería todo un lujo, con toda certeza. No tengo duda de que sería una buena alcaldesa, presidenta de la Generalitat, ministra, todo a lo que estaba llamada a ser si no se hubiera interrumpido su carrera de manera abrupta. Estoy convencido de que sería una grandísima alcaldesa”, ha señalado Rodríguez durante la entrevista, a preguntas de los periodistas.
Además de esto, según ha revelado el propio alcalde, Oltra ha firmado la iniciativa legislativa popular (ILP) que están impulsando los municipalistas para rebajar el listón electoral del 5 % al 3 %. Oltra conoce bien esta barrera: es la más alta del mapa autonómico español y ha sido un obstáculo históricamente a la izquierda del PSOE en el Comunitat Valenciana, solo superado con comodidad a través de la fórmula Compromís.
Oltra, en silencio
En todo caso, más allá del cortejo en público de Rodríguez, quien no da pistas sobre su futuro político es la propia Oltra, a quien Compromís espera desde hace mucho tiempo como una solución que resuelva el callejón organizativo en el que se han metido, precisamente tras la ausencia de su referente. Cabe recordar que Oltra abandonó la primera línea política en 2022, por una investigación judicial que fue archivada dos años después, en 2024, aunque ahora mismo la Audiencia ha reabierto un caso en que ni la Fiscalía ve delito. Mientras tanto, la coalición Compromís está ahora mismo partida por la mitad entre sus dos integrantes de referencia: el antiguo Bloc, su alma nacionalista, e Iniciativa, la formación que lideraba la propia Oltra.
La exvicepresidenta mantiene un silencio total sobre sus intenciones de futuro. No aclara si volverá a la política aunque no deja de participar en la reflexión pública, en el ámbito de izquierda, como hizo hace poco con su participación en una charla en Valencia.
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Alerta por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana
- Incendios en Valencia: El fuego de Llombai quema 3.000 m2 de matorral
- La Aemet alerta de un día 'muy adverso' en Valencia por los reventones, las tormentas y el calor
- La familia con 6 niños vuelve a la calle y pedirá la repatriación voluntaria a Perú
- La Comunitat Valenciana se despide de la ola de calor con máximas de más de 45 ºC
- Un incendio activo en Cortes de Pallás y varios conatos dejan una tarde complicada en la Comunitat Valenciana
- La noche más sofocante en Valencia: El mercurio se ha quedado por encima de los 30 grados