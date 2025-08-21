Jorge Rodríguez corteja a Mónica Oltra para ser candidata de los municipalistas a la alcaldía

No es ningún secreto la estrecha amistad y complicidad que une a Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, y a Mónica Oltra, exlíder de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat. Hace tres semanas, sin ir más lejos, se vieron para comer, junto a la coordinadora de EU y también exconsellera del Botànic, Rosa Pérez.

Así que esta mañana, aprovechando una entrevista en Les Notícies del Matí, en À Punt, Rodríguez ha aprovechado para poner sobre la mesa una de las fantasías en el ‘distrito’ político valenciano: ver a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía de València, en una batalla de alto voltaje con María José Catalá (PP) y Pilar Bernabé (PSPV). Eso sí, no como candidata de Compromís, sino dentro de una candidatura nueva, independiente, e integrada en la Unión Municipalista que comanda Jorge Rodríguez.

“Ojalá Mónica viniera con los municipalistas. Sería todo un lujo, con toda certeza. No tengo duda de que sería una buena alcaldesa, presidenta de la Generalitat, ministra, todo a lo que estaba llamada a ser si no se hubiera interrumpido su carrera de manera abrupta. Estoy convencido de que sería una grandísima alcaldesa”, ha señalado Rodríguez durante la entrevista, a preguntas de los periodistas.

Además de esto, según ha revelado el propio alcalde, Oltra ha firmado la iniciativa legislativa popular (ILP) que están impulsando los municipalistas para rebajar el listón electoral del 5 % al 3 %. Oltra conoce bien esta barrera: es la más alta del mapa autonómico español y ha sido un obstáculo históricamente a la izquierda del PSOE en el Comunitat Valenciana, solo superado con comodidad a través de la fórmula Compromís.

Oltra, en silencio

En todo caso, más allá del cortejo en público de Rodríguez, quien no da pistas sobre su futuro político es la propia Oltra, a quien Compromís espera desde hace mucho tiempo como una solución que resuelva el callejón organizativo en el que se han metido, precisamente tras la ausencia de su referente. Cabe recordar que Oltra abandonó la primera línea política en 2022, por una investigación judicial que fue archivada dos años después, en 2024, aunque ahora mismo la Audiencia ha reabierto un caso en que ni la Fiscalía ve delito. Mientras tanto, la coalición Compromís está ahora mismo partida por la mitad entre sus dos integrantes de referencia: el antiguo Bloc, su alma nacionalista, e Iniciativa, la formación que lideraba la propia Oltra.

La exvicepresidenta mantiene un silencio total sobre sus intenciones de futuro. No aclara si volverá a la política aunque no deja de participar en la reflexión pública, en el ámbito de izquierda, como hizo hace poco con su participación en una charla en Valencia.