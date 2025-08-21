Mazón no acudirá a los Moros i Cristians de Ontinyent

No está siendo un verano muy movido para Carlos Mazón, que no se está prodigando por las fiestas del territorio valenciano. Este viernes, en la Entrada de Moros i Cristians de Ontinyent, el ayuntamiento espera a más de una quincena de altos cargos institucionales, desde la ministra Diana Morant y la vicepresidenta del Consell Susana Camarero, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el síndic de Compromís, Joan Baldoví o el diputado nacional de Vox Ignacio Gil Lázaro. Mazón no aparece en la lista, aunque estaba invitado, lógicamente.

Este jueves, durante una entrevista en À Punt, el propio alcalde se felicitaba por la elevada presencia de autoridades en la fiesta (orgullo de pueblo, comentaba), pero también recordaba que desde que existe la autonomía, solo Ximo Puig ha acudido a la Entrada en calidad de president de la Generalitat.