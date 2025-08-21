Las avionetas valencianas que luchan "a destajo" contra los incendios en Galicia

Nueve aviones y 40 personas trabajando "a destajo, desde el amanecer hasta el anochecer", jugándose la vida al lado de las gigantescas lenguas de fuego que deboran desde hace días los montes del norte de España. Es el trabajo de Plysa, la compañía valenciana de aviación que lucha contra los incendios forestales en Galicia.

Planificación y Soluciones Aéreas (Plysa) es una firma nacida en 2016 vinculada a Air Nostrum, que se ha erigido como una de las empresas en pleno crecimiento en la complicada tarea de luchar contra el fuego. Labor que cada vez es más compleja, pues el cambio climático ha ensanchado la temporada y los fuegos son cada vez más grandes y peligrosos.

Esto ha hecho que la empresa haya firmado contratos con varias administraciones autonómicas e incluso algunos internacionales (por ejemplo, con Argelia). En Galicia cuentan con tres bases desde las que despegar sus hidroaviones y en las que viven en constante alerta, sobre todo en temporada de incendios. Tienen 10 minutos para estar en el aire con el depósito hasta arriba de combustible y el tanque lleno de agua. Es esencial que así sea, pues son los primeros que llegarán a la zona, y cada segundo marca la diferencia entre un conato o un incendio que devore miles de hectáreas.

Interior de una avioneta de Plysa, la filial de Air Nostrum que se dedica a apagar incendios. / Levante-EMV

Sobrevolar Galicia tampoco es algo menor, ya que en los últimos años más de la mitad de los incendios forestales de todo el país se producen en esa región del norte de España. En 2020, de los 204 días en los que la base de Do Cadaval estuvo activa, tuvieron que sobrevolar 120. El contrato que tienen en esta comunidad autónoma cubre de marzo a octubre.

En la C.Valenciana llevan 3 años con el servicio. Tienen dos aviones todo el año y otros dos en la temporada de verano: uno tres meses y otro cinco meses. Ahora mismo 4 aviones de Plysa sobrevuelan la Comunitat como guardianes ante los posibles conatos que, con las tormentas secas y las altas temperaturas, se han multiplicado este año.

Más y peores incendios

Los incendios en Galicia, con 7 focos activos, todos en Ourense, son un ejemplo del nuevo escenario que plantea el cambio climático en la geografía española, en un 2025 que va camino de convertirse en el peor año de la historia en cuanto a superficie calcinada.

Uno de los aviones de Plysa lanzando agua en la base de Cadaval, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Otro de los aspectos es que cada vez hay menos efectivos para más fuegos. Para dedicarse a esto es necesario obtener la licencia de piloto y posteriormente acreditar 50 horas de experiencia de vuelo con el modelo de cada compañía. Plysa imparte 15 horas más de las requeridas —están homologados para tareas de formación— y destaca lo reducido que es el mercado laboral en este sector. En toda España apenas hay unos 140 pilotos de este tipo. Así, muchas administraciones de distintos países necesitan acudir a empresas de este tipo porque sus propios medios ya son insuficientes en muchos casos.

Cada piloto puede estar un máximo de tres horas seguidas en el aire por ley. Una vez cumplido ese ciclo regresan a la base, donde les espera su relevo, y descansan una hora y media (el mínimo es una hora). En cosa de tres minutos, gracias al repostaje en caliente —sin apagar turbinas— que permite su modelo de aviones, el compañero está en el aire con los tanques llenos de nuevo. Cuando el fuego se ha hecho fuerte su tarea es más bien de control de daños. Añaden retardante (el elemento que torna roja el agua) o espuma y con cada pasada los pilotos van «conduciendo» al fuego, manteniéndolo alejado de poblaciones o de infraestructuras críticas.

Unos informadores clave para la extinción

Enclavada en medio de la campiña manchega, la base que Plysa utiliza en Sotos (Cuenca) se utiliza para una actividad esencial para estar preparados en la lucha contra los incendios, la de formar y entrenar a los pilotos -y al resto del equipo, desde mecánicos hasta cargadores de agua- para que en una extinción real todo sea preciso. Y ahí el cronómetro juega un papel clave. Porque, una vez ubicados ya durante las campañas en las diferentes bases, el mantenimiento de las naves se hace por las noches para que durante el día el piloto esté preparado para salir a volar.

Los pilotos -muchos de ellos procedentes de aviones comerciales- necesitan una formación específica para esta tarea, además de contar con una licencia específica. Su rol es clave. Una vez sale la aeronave de la base rumbo a un destino que puede estar a unos 10 o 12 minutos, en una vuelta de reconocimiento de unos segundos, es el encargado de saber qué obstáculos hay, cómo está evolucionando y que tamaño tiene el incendio y hacia dónde va.

Esa información resulta clave para saber si hay viviendas en peligro o si se necesitan más medios aéreos para la extinción. También es esencial para que el responsable del operativo de apagado del incendio tome decisiones. Entre ellas, en el caso de los aviones de carga en tierra, si se va a verter sobre el fuego solo agua o también agua con el líquido retardante que ayuda a contrarrestar el avance del incendio. En una hora un avión puede llegar a tirar 10.000 o 12.000 litros entre los cuatro o cinco viajes que realiza. Si es pequeño, ese tiempo puede ser suficiente para sofocarlo. Si no, los pilotos se van turnando cada dos o tres horas.