El Síndic mete a Igualdad en su "lista negra" de entidades que no colaboran

El Sindic de Greuges ha metido a Igualdad en la "lista negra" de entidades que no colaboran con el Defensor valenciano. El organismo (en manos del socialista Ángel Luna) abrió una investigación hace meses a la Conselleria por publicar un video de menores tutelados en las redes sociales.

El organismo reclamó a Igualdad una serie de documentos y les emplazó a elaborar un protocolo que garantice los derechos de los menores. Transcurrido el mes hábil para contestar, la administración no lo hizo y el Defensor cerró la queja y colocó a Conselleria en esta "lista negra". La versión de Igualdad, sin embargo, es distinta. Fuentes de Conselleria aseguran que sí que se contestó al Síndic y defienden que el video no vulneraba la intimidad de estos jóvenes y que "no se les veía".

Así, el Defensor valenciano ha decidido poner a la Conselleria dirigida por Susana Camarero en su lista de entidades que no responden a sus peticiones de información. También le acusa de "no realizar los trámites necesarios para garantizar la protección de los derechos de los menores que habían resultado vulnerados con la difusión de las imágenes".

Post de Conselleria de Igualdad denunciado por el PSPV. / Levante-EMV

Denuncia de los socialistas

El síndic del PSPV en Las Corts, José Muñoz, ha explicado que los socialistas valencianos presentaron un escrito-denuncia ante el Síndic de Greuges y ante el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en el que se denunciaban “un vídeo subido a las redes sociales de la vicepresidenta del Consell y de la propia Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en el que aparecían imágenes de Camarero y otros altos cargos con menores tutelados por la Generalitat en una visita-excursión a un complejo zoológico de València”, un hecho que suponía “poner en riesgo y desproteger a esos niños”. De hecho, en el propio video se podían ver caras de algunos menores de edad.

Jose Muñoz ha destacado que, en respuesta a la denuncia del PSPV-PSOE y tras analizar las alegaciones de la vicepresidencia y la conselleria, el Síndic de Greuges rechazó los argumentos del departamento de Camarero y emitió un dictamen en el que concluyó que se habían “vulnerado” los derechos de los menores con la difusión de un vídeo que, según el PSPV, perseguía únicamente la utilización política para mejorar la imagen de la consellera.

En su dictamen, el defensor valenciano sentenciaba que “se ha vulnerado el derecho a la propia imagen de los menores por no apreciar concurrencia ni de interés público ni de accesoriedad en la fotografía publicada”, así como que “se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales porque se han utilizado sin el consentimiento del titular o de quien ejerce la tutela” y “el derecho a la intimidad de los menores porque los detalles personales contenidos en el vídeo desvelan datos de estos”.

Por todo ello, el Síndic trasladaba a la Vicepresidencia el recordatorio de su deber legal de garantizar que el interés del menor prime sobre cualquier otro, y la emplazaba a tomar medidas para “prevenir intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana”, reclamándole “la elaboración de un protocolo que garantice que hechos como los que son objeto de la presente queja, que vulneran derechos de los menores, no puedan quedar nuevamente lesionados”, a fin de poder cumplir con la Instrucción 3/2023 de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, relativa a la publicación o difusión de imágenes, audios y grabaciones de menores tutelados por la Generalitat.

La conselleria no respondió al dictamen

El Defensor valenciano dio a la conselleria de Susana Camarero un mes hábil para que “manifestara expresamente si aceptaba o no nuestras consideraciones y, en su caso, señalara las medidas para hacerlas efectivas”. Transcurrido más de un mes de aquel dictamen y sin que la vicepresidenta se haya dignado a responder al requerimiento, el Defensor valenciano ha emitido una nueva resolución “durísima contra la conselleria”, advierte Jose Muñoz, en la que la acusa de “no colaborar con la institución”, lo que supondrá que el departamento que dirige la vicepresidenta Camarero será incluido en la ‘lista negra’ del Síndic de Greuges por “no realizar los trámites necesarios para garantizar la protección de los derechos de los menores que habían resultado vulnerados con la difusión de imágenes.”

“Llegados a este punto –advierte el Síndic en su resolución- se hace evidente que desde la Conselleria se Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no se ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 35 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuge en cuanto, actuando según lo establecido por este precepto, debía haber expuesto de forma inequívoca su posicionamiento respecto de las recomendaciones que le fueron formuladas por esta institución en la resolución de referencia de 06/03/2025”. Y añade: “Ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos afectados titularidad de los menores tutelados”.

Para el portavoz socialista en las Corts Valencianes, “es una vergüenza que la máxima responsable de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana no solo cometa este error gravísimo, sino que se niegue a enmendarlo y no ponga en marcha un protocolo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar”.