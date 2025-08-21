Más viviendas que vecinos empadronados en la costa turística de la Comunitat Valenciana

Torrevieja, en Alicante, tiene 28.000 viviendas más que vecinos. La cifra es real -este municipio alicantino tiene 122.700 viviendas para 94.800 vecinos- y a la vez tiene truco: el 70% de las viviendas no son primeras residencias. De hecho, de las 122.736 viviendas, solo 36.829 tienen gente viviendo en ellas todo el año. Las 85.907 restantes no. Es la localidad de la Comunitat Valenciana turística donde hay más diferencia entre las cifras de casas y vecinos para vivir en ellas.

Es solo un ejemplo de la distribución de la vivienda en los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana. Según datos de las fichas socioeconómicas de la Comunitat Valenciana de 2025 elaboradas por el Consejo General de Economistas con datos del INE, existen muchos destinos vacacionales donde el porcentaje de vivienda no habitual es mayoría, con lo que eso conlleva en cuanto a la cifra de viviendas vacías en invierno, la presión sobre el entorno en verano y la necesidad de redimensionar los servicios públicos. En concreto, las viviendas caracterizadas como no principal son aquellas en las que no hay nadie empadronado. Abundan en las zonas de interior y despobladas, por el abandono de casas en los pueblos. Pero en la costa son mayoritariamente segundas residencias o viviendas de uso turístico. Y desequilibran la balanza de la vivienda en estos municipios.

Gráfico que muestra el porcentaje de vivienda con uso de residencia habitual principal y otros usos en la Comunitat Valenciana / Consejo General de Economistas

Castellón: cinco puntos turísticos principales

En Castellón, destacan sobre todo cinco municipios turísticos de la costa, sobre todo Oropesa del Mar, con 29.113 viviendas censadas para solo 11.700 vecinos. Es decir, que el municipio tiene casi 18.000 viviendas más que vecinos, y en la localidad el 85% de las viviendas no son primeras residencias. De hecho, de las 29.000 viviendas, solo 4.400 tienen gente viviendo en ellas todo el año. Pero no es la única. Peñíscola tiene un 81% de viviendas de uso diferente al habitual, con casi 10.000 viviendas más que personas (18.226 casas frente a 8.496 empadronados). El 63% de viviendas de Benicàssim son segundas residencias o vivienda turística, y hay 21.025 casas de todas las tipologías para 20.332 vecinos, alrededor de 700 casas “de más”. En cuanto a Torreblanca, el 61% de las casas no son primeras residencias, sino que hay 3.541 viviendas no principales frente a 2.307 habituales. También en este municipio “sobran” viviendas respecto a la cifra de vecinos censados: hay 5.848 propiedades frente a 5.674 lugareños. En Almenara, el porcentaje de viviendas en las que no se vive todo el año es del 52%, más de la mitad de las 5.339 totales.

Alicante: más casas que vecinos en la Vega Baja

En Alicante, las localidades turísticas con más casas que vecinos están en la Vega Baja y el Bajo Vinalopó. Destaca Torrevieja, con 28.000 viviendas más que censados, pero también Guardamar del Segura y Santa Pola tienen alrededor de 7.000 viviendas más que vecinos y el 70% de todas las casas no se usan para vivir todo el año. En Orihuela y San Fulgencio el porcentaje de vivienda residencial está alrededor del 50%. Y, aunque Calp, Dénia o Xàbia son localidades muy turísticas de la Costa Blanca, también hay muchos vecinos que viven en ellas todo el año, de forma que en ninguna hay más viviendas que residentes. Eso sí, las viviendas de uso diferente al de primera residencia llegan al 56% en Benissa y Xàbia, el 62% en Calp, o el 61% en Dénia.

Valencia: Cullera y la Safor, puntos calientes de turismo

En cuanto a Valencia, el mayor porcentaje de viviendas en las que no se vive todo el año lo tiene Daimús, en la Safor, con el 76%, seguido de la vecina Miramar, con el 75%. Ambas tienen más casas que residentes: 1.000 y 2.500 respectivamente . Ocurre lo mismo en Cullera y Xeraco. En la primera, el porcentaje de vivienda vacacional es del 68%, y hay 5.000 más que personas censadas. En la segunda, solo un 35% de las viviendas son primeras residencias, y hay 700 casas más que vecinos.

El panorama no es tan extremo en el resto de la comarca de la Ribera. En Sueca y en Tavernes algo más de la mitad de las viviendas no son usadas para vivir todo el año, pero el número de residentes, al menos, está equilibrado con el de casas. Más cerca de la capital, tiene cifras similares la Pobla de Farnals, donde la vivienda con usos diferentes al de primera residencia asciende al 55%.

Lsa excepciones de Benidorm y Gandia

Rascacielos, hoteles, playa e ingleses. Si hay un icono turístico en la Comunitat Valenciana es la ciudad de Benidorm. Y, en la provincia de Valencia, no hay destino turístico más conocido para el resto de España que Gandia. Pero son dos excepciones a la regla. Así como en el resto de municipios con predominio del turismo hay un altísimo porcentaje de segundas residencias vacías fuera de los meses estivales, esa cifra no es tan alta como cabría esperar en estas dos localidades. En Gandia, de hecho, hay más primeras viviendas que segundas residencias, que solo son el 44%, quizá por el efecto capitalidad de comarca. En Benidorm, solo no se vive todo el año en el 51% de las viviendas. La población extranjera que se ha establecido todo el año en este municipio alicantino ha inclinado, sin duda, la balanza.