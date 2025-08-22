Los cambios de horario en ambulatorios y hospitales: nuevo choque entre sindicatos y Sanidad

El 1 de octubre supondrá un antes y un después en la asistencia sanitaria de la Comunitat Valenciana. Ese día, hospitales y centros de salud ampliarán su horario de consultas y actividad programadas a las tardes, de lunes a jueves, lo que pondrá fin a la agenda médica solo por las mañanas en la sanidad pública valenciana. La medida se realizará sin contratar más personal y, por tanto, los departamentos de salud deben organizar sus recursos para poder atender a los pacientes en horario vespertino. En Atención Primaria, esto implica que los médicos dejen de trabajar un sábado cada mes y medio; de hecho, solo abrirán los puntos de Urgencias con el refuerzo de algún ambulatorio, un número aún por definir. Y en atención hospitalaria, cada médico podrá trabajar hasta seis tardes al mes, aunque esos días no trabajará por la mañana.

Estos cambios se han ido conociendo desde la primavera, con la información -a cuenta gotas- que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha ido revelando en sus comparecencias públicas o a través de lo publicado en medios de comunicación como Levante-EMV, quien dio la exclusiva en marzo sobre la prueba piloto que Sanidad pensaba hacer en el centro de salud de San Marcelino para testar el cambio de horario en los ambulatorios.

Sin embargo, casi medio año después, la Conselleria de Sanidad ha adoptado la medida sin informar a los sindicatos y sin llevar los cambios a una mesa sectorial, lo que ha desencadenado en un nuevo choque -ya van unos cuantos- entre estos y el titular de Sanidad. Los principales motivos son el retraso en la implantación de la jornada semana de 35 horas y la colisión del cambio con la conciliación familiar. En junio, por ejemplo, cuando se tramitó el borrador del decreto de Atención Primaria -no consiguió el apoyo sindical- no se abordó este asunto.

CESM, críticos de nuevo

Uno de los más combativos con el conseller Gómez en los últimos meses es CESM, el sindicato médico, que ha vuelto a criticarlo por este cambio organizativo y que sus representantes ven como un retraso más en la implantación de las 35 horas, una de sus principales reivindicaciones, que esperaban conseguir en 2026; hay un compromiso del Consell y el propio Mazón para instaurarlas en toda la Administración. "Esta no es la solución que la Atención Primaria necesita para solucionar los problemas de exceso de demanda y gestión de consultas -, explican en un comunicado-. Interfiere aún más en los derechos de conciliación familiar de los trabajadores porque les obliga a hacer jornadas diarias de 12 horas. En cuanto al cambio en el ámbito hospitalario, creen que la medida no contribuirá a mejorar la oferta asistencial -en realidad, las consultas serán las mismas- y que solo se producirá "un deslizamiento de la actividad de la mañana a la tarde". Se oponen, también, a las complicaciones para la conciliación familiar derivadas del cambio.

Dos sanitarias de AtenciónPrimaria trabajando en un centro de salud en una imagen de archivo. / Germán Caballero

La "mayor chapuza"

Por su parte, CCOO califica la medida de la "mayor chapuza" cometida por la actual Conselleria de Sanidad, la cual ha provocado "un enorme enfado en las plantillas" porque se va a imponer "sin negociación ni información". De hecho, el sindicato cuenta, en un comunicado, que los departamentos están llamando a los propios facultativos que están de vacaciones para concretar el nuevo horario rompiendo la desconexión vacacional. "Obliga a los profesionales a modificar horarios a pocos meses de acabar el año", insisten. Lo habitual en el sector sanitario es que el personal disponga del horario de todo el año, turnos de rotación y guardias incluidas, desde el principio del ejercicio.