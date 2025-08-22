El galápago europeo avanza en su reintroducción en la Comunitat Valenciana

La recuperación del autóctono galápago europeo en peligro de extinción coge fuerza en los últimos 10 meses. El plan plantea la reintroducción de ejemplares de Emys orbicularis en humedales de España y de Portugal. En el entorno español son seis, de los cuales tres están en la Comunitat Valenciana: l'Albufera, la Marjal dels Moros y en Moncofa. El proyecto, que empezó hace más de 10 años, cuenta con la participación de la Fundación Bioparc desde el pasado mes de septiembre y lo ha impulsado con la recogida de 40 neonatos y la puesta en libertad de 23 ejemplares en el ecosistema valenciano.

Un galápago europeo en 2023 / GVA

Más de 20 ejemplares liberados

La colaboración con el Bioparc ha tenído ya dos acontecimientos muy señalados y esperanzadores para la espacie. El pasado mes de junio se liberaron en la Marjal dels Moros, situada entre Sagunto y Puçol, los primeros 18 ejemplares, y esta misma semana se han soltado otros 7. En total han sido 23 galápagos europeos que han regresado a su hábitat natural. Todos ellos sometidos a un control de peso, medición de tamaño, además de estar marcados con un microchip para hacer un posterior seguimiento. Y se han revisado de nuevos nidos para dar comienzo a la siguiente temporada del proyecto con el fin de aumentar el porcentaje de supervivencia de la especie en el medio natural.

El camino del galápago hasta el regreso a su hábitat

El proceso de la recuperación pasa primero por la incubación, recogida de las crías, fase de crecimiento controlada y la posterior liberación en el medio natural. Nacen en el Centro Acuícola del Palmar, supervisados por la conselleria de Medio Ambiente, y luego los recoge la Fundación Bioparc y los trasladan las instalaciones del zoo. En este sentido, la participación en el Programa de Conservación del galápago europeo en la Comunitat Valenciana del Bioparc ha supuesto que el proyecto haya cogido fuerza, y desde que entró en él ha recogido decenas de Emys orbicularis.

Desde que recogen a las pequeñas tortugas autóctonas y la tras traslada, pasan las primeras etapas de su vida en instalaciones especialmente reacondicionaas para para garantizar su supervivencia. Allí crecen hasta que ya no son tan vulnerables a la depredación por parte de aves, peces o incluso mamíferos el entorno natural. Y están en cautividad hasta que alcanzan un tamaño de caparazón mínimo de 8 centímetros y un peso de 80 gramos.

Ficha de captura de un ejemplar en 2023 / GVA

La estancia en las instalaciones del Bioparc está dividida en fases y simpre bajo el control de los profesionales y buscando la adaptación de las tortugas al medio. Cuando llegan al zoo de València, los neonatos son identificados y separados por tamaños para un seguimiento individualizado. Durante los primeros meses permanecen en acuarios interiores con temperatura controlada y alimentación específica, lo que les permite evitar la hibernación y así crecer con rapidez.

Adaptación a la naturaleza

Una vez alcanzado un mayor tamaño, su nuevo hogar es un área exterior que también ha sido diseñada y recientemente reformada de forma específica para el bienestar de esta especie, simulando sus ecosistemas originales. En este sentido, viven en una charca de adaptación con mayor profundidad donde el personal técnico encargado de su cuidado les ofrece diferentes tipos de alimento similares a los que encontrarán en la naturaleza, como grillos, larvas de mosquito y de libélula, peces, renacuajos y otros invertebrados.

Dado el grado de amenaza de galápago europeo y el compromiso de la Fundación Bioparc con la preservación de la biodiversidad autóctona, el objetivo ha sido potenciar este importante Programa de Conservación y para ello se ha contado con las excelentes instalaciones de Bioparc Acuario de Gijón.

Protección del galápago ante otras especies

Por otro lado, además de las tareas de mantenimiento y la reintroducción de esta especie, el personal de Bioparc Valencia, junto con la Conselleria de Medio Ambiente, ha participado en el seguimiento del galápago europeo en distintos espacios naturales de la Comunitat Valenciana, así como en la captura y retirada especies exóticas invasoras, principalmente el cangrejo americano y diversas especies de tortugas acuáticas que ejercen un impacto negativo sobre la fauna autóctona.

El galápago europeo (Emys orbicularis) es una tortuga semiacuática autóctona de la Comunitat Valenciana cuyas poblaciones se han visto seriamente mermadas en las últimas décadas por la pérdida de hábitat, y la competencia de especies invasoras. La colaboración entre la Fundación BIOPARC y la Conselleria de Medio Ambiente permite sumar esfuerzos y recursos aportando esperanza para la recuperación de esta especie en peligro de extinción.