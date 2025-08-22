La Diputación fuerza de nuevo por decreto a los bomberos a hacer horas extras

El decreto se firmó el 28 de junio, pero apareció por primera vez en el marco de la huelga de celo iniciada por los bomberos del Consorcio Provincial el 8 de julio, cuando los sindicatos del cuerpo explicaron sus motivos para la huelga de horas extraordinarias, con la que reclamaban más efectivos. En ese momento, la representación de los trabajadores hablaba del “decretazo” que les obligaba a realizar las horas extras a las que se negaban. Según fuentes de la Diputación, en aquel momento el decreto era una forma de asegurar la prestación del servicio y de evitar el cierre de parques por falta de efectivos. Y ahora el decreto vuelve a estar de actualidad: el jefe de operaciones ha recibido un requerimiento para que se cumpla esa norma que, en la práctica, obliga a los trabajadores a hacer lo contrario de lo que persigue su huelga, como denuncian fuentes sindicales. Desde la corporación aseguran que se ha insistido en ello para poder enviar efectivos a otras comunidades autónomas, aunque el decreto está aprobado hace casi dos meses.

“Requerir de forma obligatoria” al personal

El decreto al que ha tenido acceso Levante-EMV dice establecer esa obligación “sin perjuicio del derecho sindical de establecer las medidas de conflicto que estime oportunas”. Se indica que los mínimos operativos por zona han de estar cubiertos. En cuanto a las medidas para la cobertura de esos mínimos, se elimina el máximo de nueve guardias al mes que estaba reflejado en el acuerdo de condiciones laborales, se suspenden algunos tipos de libranza, por ejemplo, por formación fuera de las horas laborales, y se permite a la dirección “requerir de forma obligatoria la presencia de personal fuera de guardia para cubrir esos mínimos”. En concreto, se recurrirá al personal de la misma categoría y la misma zona de los dos turnos que no se solapan con la guardia próxima. Los que hayan realizado una guardia forzosa no serán llamados hasta que el resto de personal del grupo haya sido llamado al mismo número de guardias, como un ciclo.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia piden la dimisión de Avelino Mascarell / L-EMV

La posibilidad o no de sanciones

En su fundamentación, el decreto explica que la convocatoria de huelga “comporta en la práctica no poder prestar adecuadamente el servicio esencial de prevención y extinción de incendios”. La situación, añade, no era “previsible” ni “evitable” y el Consorcio no puede reorganizar el servicio con la incorporación de nuevos efectivos.

Fuentes sindicales aseguran que conocían el decreto, pero que esta semana se ha enviado un requerimiento al jefe de operaciones, que les ha llegado por correo electrónico. En la comunicación se les hacía llegar, explican “tras el requerimiento de la dirección política” y se avisaba de que era de obligatorio cumplimiento, ya que de otra forma “habría consecuencias para el jefe de servicio”. Desde la Diputación, sin embargo, afirman que de momento no se prevén sanciones.

Los sindicatos dudan de su legalidad

Los sindicatos han expresado dudas sobre la legalidad de un decreto que obliga a suspender, en la práctica, la huelga de horas extras. Pero aseguran que cumplirán mientras consultan a sus servicios jurídicos, aunque ya justificaron en su momento “con la legislación en la mano y con el acuerdo de condiciones laborales” que les parecía inaceptable. Saben que son servicios de emergencia y que la ley de los Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento obliga a trabajar y suspender libranzas aunque solo “en caso de catástrofe”. Además, denuncian que el decreto va más allá de lo previsto en el acuerdo de condiciones laborales que, por ejemplo, “dice que las guardias las tendrías que hacer en tu zona”, limitación que no contempla el decreto.

El último ofrecimiento, rechazado

El 77 % de la plantilla decidió a comienzos de agosto rechazar la última propuesta que la dirección del Consorcio había puesto sobre la mesa la semana anterior. La oferta remitida a los sindicatos contemplaba un aumento del presupuesto destinado a personal de unos 6,1 millones de euros, repartido de forma progresiva durante los próximos tres años. Con ello se buscaba esquivar las restricciones del techo de gasto marcado por las normas fiscales, que limitan la capacidad económica de la diputación tras la dana. En el último pleno, el interventor recordó que el preacuerdo cerrado en marzo suponía un desembolso de 9 millones, cifra que en la actualidad resulta inviable. Según cálculos de distintas fuentes, la propuesta actual equivaldría a una subida salarial media de 395 euros en tres años. No obstante, los sindicatos rebajan notablemente esas cifras y calculan que las mejoras reales rondarían los 235 euros brutos en cuatro años. Además, insisten en que el problema de fondo no es solo salarial, sino sobre todo de la falta de personal, de inversión en equipamientos, vehículos y otros recursos.