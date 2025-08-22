El círculo vicioso de los empadronamientos en la costa: a menos inscritos, menos servicios públicos y viceversa

“No es viable hacer un hospital para una población que se multiplica por cinco o seis respecto al censo y usarlo solo tres meses de verano”. Con esa afirmación, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, resume el círculo vicioso que se da entre población, vivienda y servicios públicos en los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la costa. Los datos de las fichas socioeconómicas de la Comunitat elaboradas por el Consejo General de Economistas con datos del INE arrojan un panorama de estas zonas que responde a una doble imagen: hervideros de población en verano, localidades casi fantasma en invierno. En algunas, como Torrevieja, hay hasta 28.000 viviendas más que vecinos. Al menos, que vecinos empadronados, porque ese es el origen del bucle, para Cos-Gayón: los vecinos que se van a vivir todo el año a lo que originalmente eran segundas residencias no se empadronan en ellas porque prefieren los servicios públicos de la ciudad. Los padrones desactualizados -que reflejan menos vecinos de los que hay realmente -impiden que los servicios públicos crezcan hasta ser suficientes para la población.

El reto de los servicios públicos es un viejo conocido de las zonas despobladas, pero la realidad es diferente en las localidades turísticas. Lo único que tienen en común ambas áreas de la Comunitat Valenciana es que, en general, tienen más viviendas que vecinos. “Pero no es lo mismo el abandono permanente que la ocupación en vacaciones y desocupación el resto del año”, explica Cos-Gayón. En primer lugar, por el tipo de sociedad y necesidades. Pero, también, porque el padrón está ajustado en el caso de los municipios despoblados, pero no en las localidades de sol y playa. “Eso lo distorsiona todo”, explica el experto.

Redimensionar los servicios públicos

El director de la Cátedra Observatorio de Vivienda de la UPV asegura que, desde la pandemia, con la extensión del teletrabajo y por las dificultades para acceder a la vivienda en las capitales, ha habido cierto trasvase de habitantes a las segundas residencias de la costa. Pero no suelen empadronarse, pensando que tendrán mejores servicios públicos en las ciudades. El censo de los municipios turísticos no refleja la verdadera demanda de servicios, y estos, por consiguiente, no crecen.

Aun así, aunque todos los que viven en apartamentos en, por ejemplo, Cullera, Oropesa del Mar o Santa Pola se empadronaran en estos municipios, seguiría siendo complicado dimensionar los servicios públicos, matiza Cos-Gayón. “Es difícil hacerlo para solo una pequeña parte del año”, explica. Hospitales, policía, bibliotecas son servicios que “quedan muy por debajo de las necesidades coyunturales” de la población en estas áreas. Pero es comprensible, indica. En temporada baja, el sobredimensionamiento no se podría asumir.

La presión sobre el entorno

El experto explica que las zonas turísticas de costa surgieron como hoy las conocemos hace un par de siglos “Antes, los municipios se situaban a cinco o diez kilómetros del mar como mínimo, para evitar las amenazas de ejércitos o piratas que podían venir de las playas”, recuerda, y solo cuando esas amenazas desaparecen la costa se revaloriza. Y lo hace hasta tal punto que hoy, muchos de los que viven en estos municipios turísticos todo el año quieren “salir corriendo” en verano. No todos porque, apunta el investigador, en ellos suele separarse la población local -en los centros de los pueblos- y la visitante -en primera línea de playa o urbanizaciones-.

En muchas de estas localidades, la población llega a multiplicarse por cinco o por seis de julio a septiembre, con lo que eso implica para la presión sobre la sanidad, pero también sobre carreteras y accesos no diseñados para esas afluencias “desaforadas” y, sobre todo, sobre el medio natural. “Lo estamos viendo de una manera alarmante últimamente, a medida que se multiplica la presencia en lagos, embalses, montes o parques naturales, porque es más económico que otras formas de ocio”, ha explicado. Y no es inocuo.

Pero, frente a ese modelo, algunas ciudades turísticas de playa han conseguido la tan ansiada desestacionalización. No son muchas pero sí de renombre, como Benidorm, “siempre tan denostada por su modelo de turismo masivo pero que ha conseguido crear un sistema propio que funciona durante todo el año con sus servicios”. O como Gandia.

Segundas residencias y el problema de la vivienda

Sobre la relación de estas segundas residencias vacías durante gran parte del año y las dificultades de acceso a la vivienda, Cos-Gayón opina que no es tan directa. “Son viviendas que normalmente no se alquilan el resto del año porque es un momento en el que la gente no quiere estar allí, en las zonas turísticas, de forma que no son relevantes de cara a buscar solución al problema que tenemos”, destaca. En contraposición, sí cree que se deben tomar medidas sobre las viviendas vacías en ciudades “que están muy tensionadas”. Estas últimas, cree el experto, están sin habitar o bien por “el riesgo de okupación” o bien porque no están en condiciones de salir al mercado. “Hay que dar a los propietarios la garantía de seguridad”, apunta.