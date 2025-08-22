Aquí no hay quien viva en Montanejos: más de 500 vecinos denuncian a una residente por su conducta violenta

Más de 500 vecinos y vecinas de Montanejos se han unido para denunciar la situación insostenible de convivencia que está viviendo el municipio debido a la conducta violenta de una residente desde mayo, cuando esta persona se desplazó a residir en este pequeño y tranquilo pueblo de Castellón.

Montanejos, que cuenta con 643 habitantes -aunque multiplica su población en periodo estival hasta las 6.000 personas-, es una localidad enclavada en un entorno natural privilegiado y con gran atractivo gracias a su paraje natural de la Fuente de los Baños y por contar con un balneario y numerosos locales de hostelería.

La llegada de una nueva residente el pasado mes de mayo ha desencadenado una situación que para muchos vecinos es insostenible, por lo que se han unido y han recogido 519 firmas para presentar de manera conjunta una queja formal ante el Ayuntamiento y el juez de Paz para denunciar esta situación, debido a la conducta agresiva y antisocial de esta nueva vecina.

Tras haber presentado reiteradas denuncias ante la Guardia Civil y haber informado de la situación a las autoridades municipales, este grupo vecinal ha llevado a cabo la recogida de firmas para pedir una actuación inmediata de las autoridades competentes que garantice la seguridad vecinal en el municipio.

Desde este grupo de vecinos aseguran: "Tal es la impotencia que sentimos tras haber presentado varias denuncias y testimonios, también la campaña de recogida de firmas, que ya no sabemos qué hacer para que las autoridades tomen medidas. Tienen que actuar ya, antes de que ocurra cualquier desgracia".

Tal y como describen los vecinos, la convivencia se ha visto gravemente afectada por amenazas reiteradas a vecinos de Montanejos, incluso a niños del pueblo, violencia, gritos desde la vivienda y en la vía pública, lanzamiento de objetos desde el balcón de su domicilio, música a altas horas y una actitud reiterada de alteración del orden público.

Varios menores han expresado su miedo a esta persona porque en sus "violentas y graves" amenazas de muerte verbaliza incluso sus nombres, y sus familias se han visto obligadas a evitar pasar por la zona en la que reside.

Problemas de salud mental

El alcalde de Montajenos, Miguel Sandalinas, ha explicado a EFE que se trata de una chica que podría tener algún tipo de problema de salud mental y que causa un gran malestar tanto a vecinos como a visitantes.

El problema reside que se trata de acciones y ofensas que son perseguibles a instancias de denuncia, al tratarse de hechos contra personas concretas, y por ello "es difícil que lo pueda abordar el Ayuntamiento".

La Guardia Civil, la Policía Local y los Servicios Sociales han hecho sus correspondientes informes y han sido trasladados a la Fiscalía, según el alcalde, que lamenta que esta persona "genera un problema en bucle ya que además de pasar el mal rato con ella, después hay que ir a comisaría y posteriormente si quieres que el proceso continúe se debe ya contratar a abogado y procurador".

Sandalinas ha indicado que no se puede expulsar a una persona pese al gran malestar que está causando, sino que se deben seguir los pasos de un proceso garantista.

Fuente de los Baños de Montanejos en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Problema de seguridad para los vecinos

También ha lamentado la situación que genera esta vecina, que, además, podría desembocar en un problema de seguridad ya que además de los residentes habituales vienen muchísimos visitantes que podrían no reaccionar bien, como "estar cenando en un restaurante y que alguien empiece a insultarle".

Debido a esta grave situación, los vecinos de Montanejos se han movilizado para pedir medidas urgentes a las autoridades y solicitan la intervención de la Policía Local y la apertura de un expediente sancionador.

Han pedido también una sesión de mediación o el traslado de los hechos a las autoridades judiciales y que el consistorio estudie declarar a esta persona como "non grata" en el municipio.

Asimismo han solicitado que se valore si es necesario derivar a esta persona a un centro de asistencia o inserción social, con una evaluación de los servicios sociales o de salud mental.