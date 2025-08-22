Reventón húmedo: el fenómeno que ha desatado una supertormenta sobre Ontinyent

Muy rápido, con mucho viento, lluvia y granizo. Así ha sido la tormenta que ha desatado el caos durante unos minutos sobre Ontinyent esta tarde. Desde Avamet explican que este fenómeno extremo, para los que ya se había drecretado la alerta amarilla, tiene su origen en un reventón húmedo.

Este tipo de reventones son cada vez más frecuentas en la Comunitat Valenciana y se producen cuando se genera una enorme corriente descendiente de aire frío, que puede ir acompañada de lluvia y granizo (como en el caso de Ontinyent), que se desploma verticalmente desde una supercélula tormentosa y golpea el suelo. Es en ese momento cuando desencadena su gran poder destructivo, el aire se dispersa rápidamente en todas direcciones arrastrando consigo lluvia y granizo.

¿Cómo se origina?

Un reventón húmedo empieza a generarse en el interior de una nube de tormenta. Allí, gotas de lluvia y partículas de granizo se evaporan parcialmente en capas más secas. Este fenónemo provoca un rápido enfriamiento del aire circundate. Al pesar más, el aire en altura se desploma en bloque. Al ser tan rápido, toda la humedad que contiene no puede condensarse ante y cae a plomo junto con el aire. A medida que cae, comienza a llover de forma súbita y contundente junto con rachas de viento que, en algunos casos, pueden superar los 100 kilómetros por hora