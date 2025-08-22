El PP defiende que "un paciente no es un número" y que centrarse en los de prioridad 1 "salva vidas"

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha defendido centrarse en los pacientes con prioridad 1 en su gestión de las listas de espera sanitarias frente a los números totales porque considera que, de este modo, da prioridad a los "casos más críticos" y mejora la calidad asistencial basándose "en criterios sanitarios y no estadísticos". Así lo ha expresado la diputada Nieves Martínez este viernes a través de un comunicado, en el que ha expresado que "para el PP un paciente no es un número", sino que su "máxima prioridad es salvar vidas y es lo que hace el Consell".

Pese a asegurar que no consideran a los pacientes como cifras, el president Carlos Mazón alardeó el miércoles en redes sociales de la reducción a la mitad de los pacientes con prioridad I desde su llegada al Consell y una caída en los días de demora de 61 a 27 días para estos enfermos desde junio de 2023. Lo hizo tomando las cifras como referencia para defender su gestión sanitaria y usando una infografía con barras, como si de una estadística numérica se tratara; algo que criticó este viernes Martínez.

A raíz de este tuit, Levante-EMV publicó el jueves que, en ese mismo periodo, los pacientes con más de seis meses en la lista de espera se ha disparado un 42 % desde la llegada del actual Consell, al pasar de 11.146 a 16.680 personas en cola. Aunque sus dolencias no sean vitales, estas personas conviven con patología que, de resolverse, contribuirían a mejorar su confort persona y su calidad de vida.

Críticas al Botànic

El asunto de las estadísticas ha servido al PP para criticar la gestión del anterior Consell. "Nuestra prioridad es salvar vidas y no hacer números, que es a lo que se dedicaba el Botànic", ha expresado Martínez. Asimismo, ha asegurado que el anterior gobierno "priorizaba la reducción global de las listas de espera sin importar nada más, y por tanto operaban más cataratas y juanetes (las especialidades con más demora actual) mientras la prioridad 1 doblaba la espera máxima establecida en normativa estatal”. La normativa nacional establece un plazo máximo de 30 días para ellos.

La diputada 'popular' Nieves Martínez / PP - Archivo

Es cierto que las cifras globales de la gestión sanitaria del PP, como también contaba el viernes este periódico, han mejorado desde la llegada de Marciano Gómez a la Conselleria de Sanidad. La primera mitad de su mandato registra una caída de un 5,59 % del número de pacientes -eran 72.704 al inicio de la misma y, ahora, son 68.638-, aunque la espera media para una cirugía ha crecido un día; eran 79.

"Desde el PP no ocultamos nada y no nos dedicamos a hacer trampas, los datos hablan por sí solos", ha incidido Martínez. Pese a no considerar a los pacientes como números, el comunicado refleja el descenso de las estadísticas: de los pacientes con prioridad 1, que pasan de 2.967 a 1.007 en dos años; y de los de prioridad 2, con un descenso de 17.214 a 11.189; así como la tendencia a la baja de los de prioridad 3, aunque aquí toman como referencia junio de 2024 -y no 2023-, con una "tendencia a la baja" al pasar, en un año, de 57.026 a 56.422.