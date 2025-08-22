Sanidad
El PP defiende que "un paciente no es un número" y que centrarse en los de prioridad 1 "salva vidas"
Los populares contrastan su gestión a la del Botànic cuando "operaban más cataratas y juanetes"
Las personas con más de seis meses en la lista de espera han crecido un 42 % en la actual legislatura
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha defendido centrarse en los pacientes con prioridad 1 en su gestión de las listas de espera sanitarias frente a los números totales porque considera que, de este modo, da prioridad a los "casos más críticos" y mejora la calidad asistencial basándose "en criterios sanitarios y no estadísticos". Así lo ha expresado la diputada Nieves Martínez este viernes a través de un comunicado, en el que ha expresado que "para el PP un paciente no es un número", sino que su "máxima prioridad es salvar vidas y es lo que hace el Consell".
Pese a asegurar que no consideran a los pacientes como cifras, el president Carlos Mazón alardeó el miércoles en redes sociales de la reducción a la mitad de los pacientes con prioridad I desde su llegada al Consell y una caída en los días de demora de 61 a 27 días para estos enfermos desde junio de 2023. Lo hizo tomando las cifras como referencia para defender su gestión sanitaria y usando una infografía con barras, como si de una estadística numérica se tratara; algo que criticó este viernes Martínez.
A raíz de este tuit, Levante-EMV publicó el jueves que, en ese mismo periodo, los pacientes con más de seis meses en la lista de espera se ha disparado un 42 % desde la llegada del actual Consell, al pasar de 11.146 a 16.680 personas en cola. Aunque sus dolencias no sean vitales, estas personas conviven con patología que, de resolverse, contribuirían a mejorar su confort persona y su calidad de vida.
Críticas al Botànic
El asunto de las estadísticas ha servido al PP para criticar la gestión del anterior Consell. "Nuestra prioridad es salvar vidas y no hacer números, que es a lo que se dedicaba el Botànic", ha expresado Martínez. Asimismo, ha asegurado que el anterior gobierno "priorizaba la reducción global de las listas de espera sin importar nada más, y por tanto operaban más cataratas y juanetes (las especialidades con más demora actual) mientras la prioridad 1 doblaba la espera máxima establecida en normativa estatal”. La normativa nacional establece un plazo máximo de 30 días para ellos.
Es cierto que las cifras globales de la gestión sanitaria del PP, como también contaba el viernes este periódico, han mejorado desde la llegada de Marciano Gómez a la Conselleria de Sanidad. La primera mitad de su mandato registra una caída de un 5,59 % del número de pacientes -eran 72.704 al inicio de la misma y, ahora, son 68.638-, aunque la espera media para una cirugía ha crecido un día; eran 79.
"Desde el PP no ocultamos nada y no nos dedicamos a hacer trampas, los datos hablan por sí solos", ha incidido Martínez. Pese a no considerar a los pacientes como números, el comunicado refleja el descenso de las estadísticas: de los pacientes con prioridad 1, que pasan de 2.967 a 1.007 en dos años; y de los de prioridad 2, con un descenso de 17.214 a 11.189; así como la tendencia a la baja de los de prioridad 3, aunque aquí toman como referencia junio de 2024 -y no 2023-, con una "tendencia a la baja" al pasar, en un año, de 57.026 a 56.422.
