Los pacientes con más de medio año en la lista de espera se disparan en dos años

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sacaba pecho este miércoles en sus redes sociales por la reducción a la mitad del número de pacientes con patologías de prioridad máxima pendientes de entrar al quirófano desde el inicio de la legislatura, con la caída de la demora de 61 a 27 días entre los meses de junio de 2023 y 2025. Sin embargo, ese dato esconde otra realidad: la de los pacientes con más de 180 días en las listas de espera; una cifra que, en el mismo periodo, se ha incrementado un 49 % al incrementarse de 11.146 a 16.680 personas. Durante toda la legislatura, tanto Mazón como el conseller Marciano Gómez han centrado su política propagandística de gestión sanitaria en el dato de los pacientes prioritarios, olvidando a una gran parte de la población, a quienes llevan más tiempo esperando una cirugía; aunque su patología no sea vital, resolverla es importante para su confort y bienestar personal y para su calidad de vida.

Es verdad que el balance general de las listas de espera en la actual legislatura es positivo porque el primer semestre de 2025 cierra con los mejores números desde la llegada del actual Consell. La primera mitad de su mandato registra una caída de un 5,59 % del número de pacientes -eran 72.704 al inicio de la misma-, aunque la espera media para una cirugía ha crecido un día; eran 79. Cabe recordar que la dana disparó la cifra de pacientes hasta las 74.158 con una espera de hasta 93 días.

Las tres especialidades más problemáticas

La sanidad valenciana, como ocurre en el resto de autonomías, tiene tres especialidades con una elevada congestión en las listas de espera. Se trata de Cirugía Ortopédica y Traumatología con un montante de 19.003 pacientes a la espera de ser llamados para una intervención, cuya espera media es de 89 días, nueve por encima de la media; Oftalmología con 13.369 valencianos esperando, aunque en su caso la espera es de solo 48 días; y Cirugía General, con una demora media de dos meses -60 días- y un total de 12.291 personas. En adición, entre las tres, suman 10.900 pacientes con más de 180 días sin ser llamados al quirófano -el 65,34 % del total- con una distribución de 5.979, 1.770 y 3.151, respectivamente. Su situación contrasta con la de especialidades como Cardiovascular, vital y sin ningún paciente en cola, Dermatología (2), Torácica (25), Neurocirugía (280) o Plástica, cuya lista de espera es solo de 698 con más de medio año de demora; toda una sorpresa.

Penélope Maestro

Una de las características comunes a estas tres especialidades, como explican varias fuentes médicas a Levante-EMV, es que muchas de sus patologías están relacionadas con el envejecimiento de la población -las prótesis o cirugías por artrosis en el caso de Trauma y cataratas en Oftalmología-, tienen un altísimo volumen de demanda, no son urgentes y son, además, de las más derivadas a la sanidad privada a través del Plan de Choque. En 2023, derivaron 6.749 intervenciones de Traumatología, 9.588 de Oftalmología y 6.745 de General. También destacan las cirugía de Urología con 7.193 realizadas en la privada dentro de esta estrategia de la Generalitat.

Las derivaciones al sector privadohan triplicado su número de cirugías transferidas en la última década, dentro de la deriva del nuevo modelo del 'boom' de la sanidad privada en València, que cuenta ya con una de cada cinco camas en los hospitales valencianos; son 2.450 en total. Este es el caso de una paciente, que se ha puesto en contacto con este periódico, que ha recibido una carta en la cual la Conselleria de Sanidad le propone operarse en la privada después de más de dos años en la lista de espera de Trauma y justo después de que le hayan realizado las pruebas previas a la cirugía; solo le faltaba visitar al anestesista.

La casuística de cada especialidad

Más allá de los motivos comunes, cada una de ellas tiene sus motivos particulares para acumular mayor demora. En el caso de Traumatología, conviven dos razones adiciones: se trata de una especialidad con intervenciones muy largas y con una hospitalización mayor al resto, por lo que consumen muchos recursos. Como publicó en junio este periódico, la sobrecarga de la especialidad provoca esperas de más de diez días en casos urgentes de rotura de cadera.

Oftalmología, en cambio, tiene procedimientos que, técnicamente, son más rápidos -la cirugía de cataratas, sin complicaciones, no dura más de una hora-, pero su alto volumen de pacientes complica los trámites previos a la cirugía, como las consultas. Por su parte, la problemática de Cirugía General reside en la amplitud de sus patologías -se recogen desde cirugías de vesícula, colon, tiroides o mama-, así como en que gran parte de sus intervenciones -la colecistectomía es un ejemplo claro- son programables; se posponen frente a la urgencia de las intervenciones oncológicas, las cuales se engloban dentro de esta especialidad. Otra cuestión es que el envejecimiento de la población y sus patologías múltiples alargan el proceso previo a la intervención.