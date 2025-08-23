Aemet anuncia lluvias y granizo en buena parte de la Comunitat Valenciana este fin de semana

Vuelve el agua a la Comunitat Valenciana. Después de dar por finalizado el episodio cálido más largo del verano y los escasos chubascos del pasado lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso amarillo por posibles lluvias y tormentas repartidas en buena parte del territorio valenciano a lo largo de la jornada hoy. Los fenómenos adversos durarán solo esta tarde, pero con el inicio de la próxima semana podría llegar una dana proveniente del Atlántico con más precipitaciones.

Hasta 20 l/m2 en una hora y posible granizo

Las tormentas del viernes afectarán principalmente a la franja interior y al litoral sur de Valencia, así como al interior y a las zonas de costa del norte de Alicante. El aviso de Aemet prevé la posibilidad de que se puedan llegar a acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y que caiga granizo. El sábado se espera sin agua y el domingo podrían volver las precipitaciones y mantenerse algunos días.

Avisos por precipitaciones y tormentas con granizo / Aemet

Posible entrada de dana a partir del lunes

No obstante, de acuerdo a la predicción del portal meteorológico Meteored, a principios de la próxima semana podría llegar una dana acompañada de fuertes lluvias. Este episodio cruzaría España desde el oeste en dirección al este y la Comunitat Valenciana podría verse afectada durante el domingo y el lunes e, incluso, podría extenderse hasta el próximo martes.

Una dana no es sinónimo de lluvias torrenciales de gran intensidad como ocurrió el pasado 29 de octubre. "Es un embolsamiento de aire frío en altura desgajado del chorro polar, y no todas las precipitaciones extremas están causadas por una gota fría o dana", explica Samuel Biener, climatólogo de Meteored. La previsión es que sí que puede llover, pero el pronóstico podría cambiar, por lo que es importante seguir las actualizaciones de los avisos de la Aemet y Emergencias. En cualquier caso, Biener añade que se debe tener cuidado por "la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y ramblas -así ocurrió en octubre, cuando en el área metropolitana de Valencia no llovió- que va a coincidir con la temporada alta turística".

Imagen de archivo de lluvias en la Safor / Natxo Francés

Temperaturas habituales de agosto

La dana traerá un importante descenso térmico que podría dejar las temperaturas por debajo de las habituales del mes de agosto. Los termómetros superarán los 30 ºC en la franja interior de la Comunitat Valenciana, y en la costa podrían quedarse por debajo. En comparación con el fin de semana anterior, el más tórrido del año, habrá una diferencia térmica de más de 10 ºC en muchas localidades. Durante la ola de calorde la pasada semana, los municipios más calurosos fueron Carcaixent (44,5ºC), el sábado 16 de agosto, y Orihuela (44,9), el lunes 18. Esta semana, en cambio, registrarán máximas de entre 32 y 34 grados el sábado y el domingo.

Predicción temperatura en València / Aemet

Se reduce el riesgo de incendios

Aunque las condiciones meteorológicas hayan provocado un descenso de las temperaturas, las alertas por riesgo de incendios se mantienen. Por ello, Emergencias ha rebajado a nivel "bajo" la preemergencia por fuego en casi toda Valencia para la jornada de hoy viernes, pero mantendrá el aviso por riesgo "alto" en buena parte del norte de la Comunitat Valenciana, en el norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. Además, podrían producirse tormentas secas con caídas de rayos.

Los incendios provocado por rayos latentes están siendo la gran alarma y catástrofe del verano. En la Comunitat Valenciana el más grande en 2025 hasta la fecha ha sido el de Teresa de Cofrentes que calcinó más de 500 hectáreas en el macizo del Caroig, en el interior de Valencia. Sin embargo, la situación más preocupante se está dando en el noroeste de España, con casi 400.000 hectáreas calcinadas aproximadamente. El cambio meteorológico de los últimos días y la llegada de una posible dana ofrecerán unas condiciones más favorables para que pierdan fuerza.