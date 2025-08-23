Alboraia, centrada en las acequias y el polígono mientras sigue el cierre de playas

Una línea de costa abierta a medias. Parte de Port Saplaya norte (desde la calle Batlle hasta Meliana), el tramo de la salida de la acequia de Sant Vicent y la playa canina (desde la desembocadura del Barranco del Carraixet hacia Port Saplaya) de Alboraia siguen cerradas al baño después de que se detectaran niveles altos de Escherichiacoli, es decir, contaminación fecal. El municipio se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de un problema que afecta este verano a un gran número de playas de la Comunitat Valenciana. De momento, la Conselleria mantiene la prohibición al baño, perono por la calidad del agua del mar sino por la de las acequias que vierten en él. “Desembocan acequias que presentan niveles de contaminación que no resulta aptos y, por tanto, pueden afectar a la calidad de las aguas”, explican desde el departamento de Medio Ambiente. El gobierno municipal, harto de, en palabras de su alcalde, “comerse” un problema que excede a su gestión, se vuelca en buscar soluciones para las acequias.

Contaminación “de más arriba” y del polígono

"No puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que excede a nuestras competencias”, reivindicaba el alcalde a principios de mes. Insisten en que no es un problema municipal ni de gestión de las aguas de la localidad. Responsables del Ayuntamiento se reunieron con la Dirección General del Agua y aseguran que les mostraron que la contaminación venía “de más arriba”, sobre todo de dos puntos, y uno de ellos era la zona del polígono industrial.

En la reunión, explican fuentes municipales, se pidió ayuda para atajar la contaminación. Lo mismo en otra reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, de quien depende el barranco. Al organismo de cuenca le hablaron de la intención municipal de desviar acequias del barranco hacia el sur a la depuradora. Eso acabaría con el problema de la zona sur de la costa, pero no con la contaminación en la zona norte. En cualquier caso, lamentan desde el consistorio, la CHJ dijo en el encuentro no tener competencias sobre la red de acequias, de modo que no se activó ninguna medida conjunta al respecto.

Desvío de acequias y controles

De modo que el Ayuntamiento se propone actuar sobre todo sobre las acequias y el barranco para poner solución a un problema que viene de lejos. En cuanto a las primeras, el consistorio ha incluido en los presupuestos municipales el desvío de la acequia Mortera a la acequia de la Mar. En esta última está la estación de bombeo de la depuradora que permitirá limpiar ese agua, de forma que no vierta contaminada.

Además, han ampliado los puntos donde se toman muestras en todo el municipio, acequias y playas para aumentar el control de las aguas y evitar los vertidos de origen humano, si los hay. El control de vertidos a la acequia, en el tramo cercano al polígono, también es a lo que el Ayuntamiento va a dedicar una subvención que ha obtenido del Ivace. En concreto, se adquirirán e instalarán estaciones de control de vertidos en el polígono industrial Camí la Mar por valor de 25.000 euros.

Sacar del cajón el humedal artificial en Els Peixets

Imagen del proyecto del parque con el humedal artificial en la zona dels Peixets, una propuesta que se recupera con más fuerza tras el cierre de playas en la localidad / Ajuntament d'Alboraia