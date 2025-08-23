Autolesiones y ansiedad: los trastornos mentales aumentan entre los escolares valencianos

Si uno pregunta en cualquier instituto público cuál es el mayor problema que enfrentan es bastante probable que el profesorado le diga que es la salud mental de los niños y niñas. En los últimos años el aumento de trastornos psicológicos entre alumnado ha venido acompañado de una mayor toma de conciencia. Se ha puesto el foco en el acceso cada vez más temprano a las redes sociales y el mal uso de los teléfonos móviles.

El aumento de casos de ansiedad, depresiones, autolesiones e intentos de suicidio entre menores de edad en el registo Previ de Conselleria da fe de esta cruda realidad. El último informe del Colegio Oficial de Psicólogos alerta de que cada clase de la ESO tiene 4 estudiantes con síntomas de depresión. Se han sentido desanimados, deprimidos, irritados o sin esperanza casi todos los días. Tampoco duermen bien ni se pueden concentrar. Un 5 % del alumnado (es decir, un niño por aula) confiesa que ha pensado en hacerse daño o en que es mejor estar muerto.e

La sociedad siempre va por delante de la política, y la presión de movimientos como "Adolescencia libre de móviles" (compuesto con padres, madres y médicos pediatras) hizo que los partidos fueran tomando conciencia del problema que se gestaba en las aulas. La primera en preocuparse fue la ex consellera Raquel Tamarit (Compromís) a finales de 2022 y después el conseller José Antonio Rovira (PP) recogió el guante y aprobó un plan de Salud Mental a cuatro años vista con psicólogos de referencia en cada área, tomándose, poco a poco, más enserio el problema.

Psicólogos en la ESO

El plan de salud mental era ambicioso, pero más de un año después aún camina a gatas. La C.Valenciana sigue siendo el territorio con mayor consumo de tranquilizantes, el segundo con más autolesiones y a la vez el que menos recursos tiene para atender esta nueva pandemia.

El Consell apostó fuerte para paliar esta realidad: 724 millones hasta 2027 en un plan diseñado por el doctor Bartolomé Pérez Gálvez. Partimos siendo una de las tres comunidades con menos recursos asistenciales, y también de las que menos profesionales tiene en formacion, como psicólogos, psiquiatras y psiquiatras infanto juveniles.

El mayor esfuerzo presupuestario ha ido en contratar psicologos y psicólogas, con 86 millones de euros. Otra partida muy importante por lo sensible que es será la "Atención a la Infancia y a la Adolescencia", donde se invertirán 70 millones de euros.

Poco a poco la situación se va dando la vuelta. Este curso habrá 56 psicólogos y psicólogas en los 22 departamentos de salud de la C.Valenciana, que también funcionarán como unidades de detección precoz para los problemas de salud mental que tenga el alumnado. Cada una unidad tendrá una enfermera referente escolar para los colegios e IES de la zona. Entre sus funciones se encuentran la orientación al profesorado, así como la intervención inicial en la escuela y la gestión de aquellos casos que deban ser atendidos finalmente por las Unidades de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia.

Igualmente se han creado muchos programas de formación al profesorado para que sean los primeros que puedan identificar las señales de alarma y, si es necesario, derivar al profesional correspondiente. Los docentes aprenderán a detectar las adicciones tecnológicas y a poder ver señales de trastornos por ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Autolesiones disparadas

Los intentos de suicidio o autolisis por intoxicación voluntaria atendidos por el Servicio de Información Toxicológica (SIT) han subido en los dos últimos años un 30 % y rozan los 7.000, pero en la población de 11 a 15 años, la cifra se ha duplicado hasta las 1.399, «con un claro predominio de las chicas», y la Comunitat Valenciana es el territorio, junto a Andalucía, donde más está creciendo este problema en España.

Cuando más se producen este tipo de autolesiones, según alerta el Servicio de Información Toxicológico, es en la franja horaria de 19 a 24 horas y, por comunidades, fueron mayores en Andalucía (24,4 %), la Comunidad Valenciana (15,9 %), Madrid (12,6 %) y Cataluña (11,9 %).

Es decir, que no son casos aislados, y menos aún cuando Save The Children estima que 71.000 niños y niñas necesitan tratamiento para su salud mental por el impacto psicológico que ha tenido la dana. Otros estudios como el de Plan Internacional dicen que la mitad de jóvenes de la zona cero ha necesitado ir a un psicólogo. Este mismo informe refleja que un 38 % ha bajado su rendimiento en los estudios y que le cuesta mucho concentrarse desde entonces y el 58 % ha visto como su rutina diaria saltaba por los aires tras la riada.

Dar clase en el aula de psiquiatría

Además de todos estos recursos, existen otros para los casos especialmente graves: los que necesitan atención en casa o dar clase en la unidad de psiquiatría del hospital. Durante el curso 2024-2025, un total de 46 alumnos han recibido atención educativa domiciliaria por este motivo, de los cuales 15 eran casos de continuidad procedentes de cursos anteriores.

Además, en el inicio del curso escolar 2024-25, se habilitó la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló para atender específicamente al alumnado con problemas de salud mental. Esta nueva unidad pedagógica se une a las otras dos aulas hospitalarias dedicadas exclusivamente al departamento de psiquiatría: Hospital de día de Alicante y el Hospital Vega Baja de Orihuela.

Además, cabe recordar que el Consell implantará para el próximo curso escolar 2025-2026 el un programa para la prevención de adicciones (entre ellas, a la tecnología) que estará disponible para todos los centros escolares que lo soliciten.