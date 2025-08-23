El discreto y nada festivo verano de Mazón

Visitas a obras, firmas de convenios, recepciones a puerta cerrada o reuniones con alcaldes de las zonas afectadas por la dana. La agenda del president Carlos Mazón durante este período estival, muy sobria, dista mucho de la que su equipo configuró el año pasado, cuando el escenario era muy diferente para el político alicantino y su presencia era habitual en contextos festivos. El objetivo, como en todo liderazgo en construcción, era darse a conocer. Es decir, no perderse ni una.

Aquel verano de 2024, que queda ahora lejano tras un curso de vértigo, fue de vino y rosas para el jefe del Consell, que se multiplicó por muchas de las fiestas patronales que se celebran a lo largo y ancho de la C. Valenciana, contextos desenfadados en los que se mueve como pez en el agua y que acostumbraba a explotar para aumentar su popularidad.

Aunque su gobierno se había quedado en minoría tras el divorcio con Vox, Mazón disfrutaba de una posición cómoda al frente de la Generalitat y de una creciente aceptación social. A Mazón le gustaba la calle y a la calle le gustaba Mazón.

Esa relación, sin embargo, ha dado un vuelco desde el aciago 29 de octubre, día de la gran riada en la que murieron 228 personas. La gestión de aquella emergencia por parte del Consell y en especial del propio Mazón dejó al barón popular en una posición muy delicada, cuestionado por la oposición, por su propio partido y por buena parte de la sociedad, que arrancó entonces una serie de manifestaciones que todavía sobreviven diez meses después.

Ante esa coyuntura, el president se replegó. Puso tierra de por medio con los medios de comunicación para evitar preguntas incómodas sobre su papel el 29-O, y también con la ciudadanía. Su idilio con la calle había terminado de forma abrupta.

Y aunque el suflé de la contestación popular ha bajado en los últimos meses gracias a la recuperación de cierta iniciativa política y, sobre todo, a los escándalos que acechan a los socialistas, parece que Mazón ha optado por la prudencia y por no exponerse demasiado todavía.

Escenas como la de este jueves en Alaquàs, donde una protesta de víctimas de la riada al grito de 'Mazón dimisión' marcó la reapertura de un puente dañado por la dana (pese a que el president no acudió), demuestran que el malestar está aún vigente, especialmente en la zona cero.

Las fiestas, terreno minado

En las fiestas patronales que se suceden estos días, y a las que el president ha sido asiduo los últimos años, controlar el entorno para evitar este tipo de situaciones es más complicado que en un acto oficial. Tal vez por esto Mazón ha borrado de su agenda casi cualquier visita a festejos de estas características.

Mazón, en los Moros y Cristianos de Villena de 2023. / Levante-EMV

En sus redes sociales, otrora manantial de vídeos en los que se podía ver al president sumergirse en múltiples celebraciones locales, ahora predominan las excavadoras, los chalecos amarillos y los gráficos con cifras de la reconstrucción. Vender gestión es la prioridad desde la dana, y eso se refleja en el tono de sus publicaciones digitales.

El último ejemplo se ha visto este mismo viernes, día de la entrada de Mors i Cristians de Ontinyent, una de las más importantes de la Comunitat Valenciana. En el balcón de autoridades, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; la ministra y líder del PSPV, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el síndic de Compromís, Joan Baldoví; o el diputado nacional y líder de Vox Valencia, Ignacio Gil Lázaro.

Pero ni rastro de Mazón, que no tiene actividad pública desde el pasado 13 de agosto, según la web de la Generalitat. Tampoco ha estado en el Misteri d'Elx, ni en el FIB, ni en las fiestas de Altea (actos a los que sí acudió en 2024) ni en las de localidades de la zona cero como Paiporta o Aldaia, donde sí han hecho acto de presencia otros dirigentes como Francisco Camps o el socialista José Muñoz. Y aun le quedan otros eventos de enjundia como la tomatina, a la que no ha faltado en sus dos años como jefe del Consell.

Mazón, en la tomatina de Buñol el año pasado. / Levante-EMV

Primavera también a cobijo

Esta dinámica contrasta con la del año pasado, pero se ha convertido en la habitual desde la tragedia de octubre. La primera muestra clara se vio en Fallas. Mazón pasó de puntillas por la fiesta grande de Valencia. En realidad, no la pisó hasta el último momento, cuando apareció por sorpresa en el balcón del ayuntamiento la noche de la Cremà, un balcón al que no se asomó en ninguna de las casi 20 mascletaes. Tampoco aparecieron ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez.

El popular sí intentó una incursión en la Magdalena de Castellón, pero resultó fallida. De hecho, tuvo que suspender la visita a la Gaiata ganadora por recomendación de su equipo de escoltas ante la previsión de incidentes. Tampoco estuvo, en mayo, en los Moros y Cristianos de Alcoi.

Fue la primera vez que esta fiesta transcurrió sin la presencia del president de la Generalitat desde la democracia. También histórica fue su falta a la romería de la Santa Faz de Alicante, su tierra, que cubrió algunos días después, tras su regreso de un oportuno viaje oficial a Estados Unidos.

Mazón, en la romería de la Santa Faz, en 2024. / ALEX DOMINGUEZ

Sí acudió, de nuevo sin previo aviso, a la primera mascletà de las Hogueras, también en su 'casa', donde de nuevo escuchó la banda sonora del 'Mazón dimisión' que le acompaña desde el 29-O.

Un otoño también complicado

En el futuro próximo, con la reactivación de la actividad política y la llegada del otoño, Mazón tiene ante sí un calendario complicado para mantener esa distancia con la calle. El 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, es una festividad ineludible para un president y que obliga, salvo cambio de planes sin antecedentes, a una evidente exposición a la ciudadanía.

Por si fuera poco, a finales de ese mes se cumplirá un año de la dana. Cabe esperar una nueva movilización comandada por las asociaciones de víctimas de la riada, con las que Mazón no logra normalizar relaciones. La gran duda es si la Generalitat organizará algún acto conmemorativo. Por su parte, el Gobierno central prevé celebrar sobre esas fechas el funeral de Estado.