El efecto succión de las motoras que ha provocado la muerte de una joven en Xàbia

El accidente mortal ocurrido la noche del viernes en Xàbia en el que ha fallecido una mujer que cayó desde la proa (parte delantera) de la embarcación en la que navegaba y fue arrollada por la misma podría haberse evitado accionando el conocido en el mundo de la navegación como "botón de hombre al agua", un dispositivo situado al lado del timón que para de forma inmediata el motor e impide que las hélices, por efecto succión, acaben atrapando en el remolino que generan a la persona que haya caído al agua. La joven fallecida en Xàbia, cuyas calas atraen a cientos de embarcaciones de recreo, habría muerto como consecuencia de las lesiones que las hélices del barco le causaron en el cuello al seccionarle la arteria carótida.

El botón "hombre al agua"

Una caída en el mar es siempre un peligro, pero en el caso de las motos y motoras náuticas, embarcaciones de pequeño tamaño pero con gran potencia, en algunos casos con doble hélice, y hasta 400 caballos de potencia que se pueden conducir con una titulación mínima (el llamado titulín) la fuerza succionadora de las hélices genera remolinos a su alrededor que si te atrapan "te arrastran al fondo". No ocurre lo mismo en otro tipo de embarcaciones, como los veleros, donde si caes al agua hay mayor margen de respuesta para actuar ya que no funcionan a motor.

Los gestores de marinas náuticas y usuarios atribuyen lo ocurrido en Xàbia posiblemente a una "imprudencia" que sumado a que no hubo rápidez a la hora de parar el motor de inmediato provocaron la desgracia. "Los deportes náuticos están de moda pero el mar tiene muchos riesgos", apuntan en la Asociación de Usuarios de Marina València. Incluso cuando fondeas para echar el ancla, hay que ir con mucho cuidado siempre. La línea de boyas amarillas en la costa, que impide a las embarcaciones entrar a 200 metros de la costa, ha impedido ya muchos accidentes pero se siguen cometiendo muchas imprudencias. En Xàbia o Denia es habitual ver motoras navegando a gran velocidad por las calas. Se ponen a 25 nudos (unos 40 kilómetros por hora) para levantar olas. Es la diversión del verano. Aunque en ocasiones puede acabar en desgracia.