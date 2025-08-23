Sin 'mestizaje' de Compromís en Ontinyent
Dirigentes de Més disfrutan de los Moros y Cristianos de la localidad sin presencia de Iniciativa o Verds, los otros partidos de una coalición dividida
Los Moros y Cristianos de Ontinyent, recientemente declarados de Interés Turístico Internacional, congregan habitualmente a la primera plana de la política valenciana. En esta ocasión no estuvo el president Carlos Mazón, quien desde la dana evita casi cualquier acto festivo, pero sí su número dos en el Consell, Susana Camarero, las socialistas Diana Morant o Rebeca Torró, o una nutrida delegación de Compromís.
En realidad, la representación valencianista la aportó únicamente Més, uno de los tres partidos que compone la coalición. No acudieron cargos de Iniciativa ni de Els Verds, o si lo hicieron no dejaron rastro en redes sociales. Entre otros, disfrutaron de la fiesta Àgueda Micó, Amparo Piquer, Joan Baldoví o Enric Morera.
Una evidente falta de 'mestizaje' que, casualidad o no, se produce en plena crisis interna entre el antigüo Bloc e Iniciativa, cuyos únicos dos diputados en el Congreso, la propia Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa) consumaron hace pocas semanas su divorcio y pertenecen ahora a grupos parlamentarios diferentes.
