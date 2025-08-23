¿Por qué están tan contaminadas las playas valencianas este verano?

Alboraia, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús… El goteo de localidades costeras con playas cerradas al baño durante días o semanas por contaminación ha sido prácticamente constante durante este verano. Este problema que se repite estío tras estío ha alcanzado, en un 2025 marcado por la dana y récords de temperaturas, un ritmo que preocupa a muchos alcaldes, pero también a expertos y organizaciones ecologistas. Todos coinciden en que es un problema que se acelera, y que es más complejo de lo que parece. Entre sus causas, las consecuencias de la riada del pasado octubre, el calentamiento del mar, los vertidos de las acequias o el arrastre de los barrancos. Frente a todo ello aseguran desde las administraciones que se está trabajando, pero municipios y expertos piden mayor coordinación y, sobre todo, mayor contundencia y voluntad política.

Las que tienen más riesgo de contaminación

Como explican desde la Conselleria de Medio Ambiente, reúnen factores de riesgo las playas en las que desembocan acequias, barrancos y ríos. Es el caso de las playas de Alboraia que están cerradas al baño tras semanas por la contaminación de las acequias que desembocan en ellas, pero también algunas de Sueca.

Pero también son potencialmente problemáticas aquellas playas “cuyas aguas pueden presentar contaminación porque cauce arriba puede haber conexiones autorizadas y, en ocasiones, no autorizadas”, como explican desde el departamento de Medio Ambiente, además de las que tienen puntos de alivio de las redes de saneamiento municipales. En estos casos, a veces vierten a la playa por averías puntuales o por el efecto de fuertes lluvias. Por último, consideran especialmente vulnerables a la contaminación las playas con emisarios submarinos, porque pueden sufrir roturas. En Xàbia, por ejemplo, ha supuesto un problema en varias ocasiones.

Devastación tras la dana

Es difícil relacionar de forma directa la dana y el cierre de playas en diversos municipios, pero la riada ha afectado de muchas formas a playas, barrancos, acequias y sistemas de depuración. Desde la Conselleria aseguran que el efecto fue “devastador”. La dana afectó a 123 depuradoras y más de 150 kilómetros de colectores. De ellos, la mayoría -126 kilómetros- quedaron necesitados de limpieza y los restantes 24 kilómetros quedaron tan inservibles que hubo que reponerlos.

Pero lo primero fue conseguir el “vertido cero”, es decir, atajar la posibilidad de que los destrozos de la riada causaran vertidos de aguas fecales o contaminadas. En enero de 2025, Conselleria consiguió que estuvieran operativas 117 depuradoras y seis más con tratamiento parcial, es decir, ya no quedó ninguna planta sin estar operativa. “Por tanto, se cumplió con el objetivo marcado de vertido cero”, indican. Más allá de las actuaciones provisionales, el plan de obras definitivas de la Epsar supera el 80% de la ejecución.

Daños en la depuradora de Torrent tras la barrancada / L-EMV

Emisarios y depuración

Con una inversión de casi 50 millones de euros, la Generalitat ha llevado a cabo más obras para modernizar y mejorar instalaciones de depuración. Desde la Conselleria sacan pecho de los recursos movilizados: la mayor cantidad, dicen, de la historia de la Epsar, con una previsión de 50 millones de euros frente a los cinco millones de media de la anterior legislatura. Pero no solo hay actuaciones en materia de depuración. Además, la Conselleria de Medio Ambiente invertirá 1,5 millones de euros en la renovación de los emisarios submarinos de la red de depuración de Xàbia Arenal, Vinaròs, Oropesa, Cullera, Gandia y Dènia. Es una actuación, explican, que recomendaron los informes de vigilancia estructural de la Epsar.

Cambio climático y urbanismo "desaforado"

“Otro factor adicional son las condiciones climáticas de este año, las altas temperaturas del agua, origina una mayor proliferación y supervivencia de los microorganismos”. Así lo reconocen desde la Conselleria y lo confirman los expertos. Francesc La Roca, investigador de la Estructura de Recerca Interdisciplinar d’Estudis sobre Sostenibilitat.y socio fundador de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, cree que es “evidente”. “Tenemos un problema de calentamiento general que acelera los procesos biológicos y el crecimiento, por ejemplo, de grupos algares que además están alimentados por un exceso de nutrientes”, explica. El calentamiento del Mediterráneo, que ha alcanzado temperaturas de casi 30 grados -”una barbaridad”, para La Roca- produce, por ejemplo, proliferación de medusas, o daño en la posidonia. “La combinación de temperatura y nutrientes genera una producción mayor de biomasa y altera los ecosistemas”, lamenta.

La Roca señala también la importancia del impacto de la agricultura industrial, sin medidas de prevención de nitratos asociadas. Pero, sobre todo, lamenta la pervivencia de un urbanismo y un turismo “desaforados”. “Es evidente que los sistemas no están dimensionados para los picos de ocupación”. Es decir, que los sistemas de limpieza de aguas “no crecen al mismo ritmo que la población estacional o los visitantes”, explica.

El modelo urbanístico ha generado nuevos problemas. “Por una parte, las urbanizaciones en muchas ocasiones son precarias y sus sistemas de agua tienen problemas de mantenimiento”, explica. A ello se suma el diseminado, que tiene fosas sépticas que a veces no se limpian con la frecuencia que sería necesaria. La presión del turismo se suma a ese cóctel desastroso: “cuando las depuradoras no tienen capacidad para asumirlo todo, el efluente no tiene la calidad necesaria, y en los casos más extremos sencillamente pasa de largo de la depuradora y se aboca directamente al mar”. Son síntomas de que hay pendiente un replanteamiento general. “Tenemos que revisar la ocupación del territorio, porque continuamos sin tener una política de ordenación del territorio efectiva y adaptada a los nuevos retos”, concluye La Roca.