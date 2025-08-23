Sanidad envía 38.475 cirugías a la privada para intentar desaturar las listas de espera

La sanidad pública valenciana sigue adoleciendo de una falta de recursos suficientes -fruto de la evolución del nuevo modelo sanitario, fomentado o no por la Administración- para atender la alta demanda asistencial de la ciudadanía. Un claro ejemplo es la lista de espera quirúrgica con 68.638 pacientes esperando a pasar por la sala de operaciones. Especialidades como Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía General y Oftalmología, cuyas intervenciones no son vitales, concentran el 65 % del total de pacientes en cola y, de ellos, 10.900 llevan más de seis meses en la lista de espera.

Uno de los recursos a disposición del sector público es transferir operaciones al sector privado; la Conselleria de Sanidad, con gobiernos de distinto color político, lleva años recurriendo a ello a través del Plan de Choque; un programa que ha triplicado sus números en la última década. En el año 2023, el último dato oficial proporcionado por la Generalitat, el programa derivó 38.457 intervenciones al sector privado según la información de la Memoria de Gestión de la Conselleria. En total, ese año, la administración autonómica sufragó 368.167 cirugías, entre programadas y urgentes; una de cada 10 de ellas fueron en la sanidad privada.

Estos datos tampoco incluyen los correspondientes a los hospitales de Manises y Dénia, revertidos a la sanidad pública en 2024, cuya derivación al sector privado -de haberla- se comenzará a reflejar en la próxima memoria a publicar por Sanidad.

Cambio de modelo

Los partidos del Botànic, tanto el PSPV-PSOE como Compromís, defendieron recurrir a la privada tras la pandemia que tensionó y saturó el sistema sanitario. De hecho, se modificó la legislación para poder enviarlos a la privada, antes de que los pacientes cumplieran 60 días en cola; una norma revertida por el actual Consell. La Conselleria de Mínguez destinó 22 millones al Plan de Choque en 2023, una cifra ampliada hasta 31 millones por el conseller Marciano Gómez. Son los últimos datos disponibles y, pese a las críticas de la oposición al actual titular de Sanidad por recurrir a la privada como "única solución", habrá que esperar al cierre del ejercicio 2024 para comprobar si el Consell de Mazón está recurriendo más a la privada o no.

Dos hospitales privados, Imed Colón y Vithas Turia, han abierto en València en el último año; y pronto abrirá el de Ascires. / Francisco Calabuig

Como expuso el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor, en junio a Levante-EMV, cuando este periódico analizó el 'boom' de la sanidad privada; el nuevo modelo sanitario está optando por una fórmula de codependencia, con la pública para casos graves y enfermedades crónicas y la privada, para intervenciones programadas. Eso explica la construcción de varios centros privados en el entorno del hospital La Fe de València, en el barrio de Malilla.

Por departamentos

La cantidad de pacientes derivados a la sanidad privada varía, de forma considerable, entre departamentos de salud. En números absolutos, es el hospital de Elda el centro con más cirugías dentro del Plan de Choque; fueron 3.787 en 2023 y representaron el 21,33 % del total de intervenciones realizadas a sus pacientes. Solo en un año, su número se ha disparado un 67 %; en 2022, derivó 2.259 intervenciones. Cabe recordar que el centro, declarado como zona de difícil cobertura, tiene muchas vacantes por cubrir, especialmente en la especialidad de Anestesiología, esencial para operar.

Muy cerca de este, se sitúa el hospital General con 3.759 cirugías enviadas a la privada, el 15,8 % del total. Su posición no sorprende porque el centro es uno de los más saturados de toda la Comunitat Valenciana, ya que asume más SIP -383.162- que ningún otro. En tercera posición, se encuentra el Doctor Balmis de Alicante, cuyo número de cirugías derivadas se quedó en 3.136, aunque el porcentaje respecto al total de pacientes operados, el 10,79 %, fue mucho menor que en los dos anteriores centros y dentro de la media de toda la autonomía valenciana.

En el lado opuesto, se encuentran los hospitales de Torrevieja, con 287 cirugías derivadas, el 2,22 % del total; de Sagunt (383, el 3,93 %); de Requena (511, aunque con un peso del 15,7 % respecto al total); y La Plana (749, el 7,81 %).