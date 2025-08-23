Torrevieja registra un terremoto de magnitud 2,1 frente a la costa
El temblor se ha producido a las 21.23 horas con epicentro en la fachada marítima del casco urbano torrevejense
O. Casado
La localidad de Torrevieja ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 4 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La cuenta de X de Proyecto Mastral ha recogido esta información y ha preguntado a sus lectores si han sentido el temblor, algo que, al parecer, no ha ocurrido según las respuestas.
¿Qué hacer ante un seísmo?
Aunque el terremoto en Torrevieja no ha sido de gravedad, es importante recordar algunas recomendaciones básicas en caso de sentir un temblor:
- Mantener la calma.
- Protegerse debajo de una mesa o estructura resistente.
- Alejarse de ventanas, espejos o muebles que puedan caer.
- No utilizar ascensores.
- Si estás en la calle, buscar un espacio abierto y alejarse de edificios o postes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Alerta por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana
- Aquí no hay quien viva en Montanejos: más de 500 vecinos denuncian a una residente por su conducta violenta
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa valenciana
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Reventones y tormentas con granizo barren el interior de la Comunitat Valenciana
- Jorge Rodríguez corteja a Mónica Oltra para ser candidata de los municipalistas a la alcaldía
- El Consejo General del Poder Judicial abre diligencias informativas a la jueza de la dana tras las quejas de Pradas y Argüeso