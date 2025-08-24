Diez meses de la dana y décima manifestación contra Mazón: nueva convocatoria
La protesta, que en julio se celebró por primera vez en la zona cero, vuelve el próximo viernes 29 de agosto a València
La protesta contra la gestión de la dana del 29 de octubre por parte del Consell que preside Carlos Mazón vuelve el 29 de agosto a València. La cita del próximo viernes regresa al ‘cap i casal' después de que la anterior convocatoria, la novena, se realizara en Catarroja.
Pasará de la zona cero a la plaza de la Mare de Déu, a las 19:30 h, y convocan los mismos movimientos sociales que en las anteriores marchas.
En concreto, son más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana y los comités locales de reconstrucción.
Décima convocatoria
Se trata de la décima protesta que se convoca con el lema “Mazón dimissió” y que pide al jefe del Consell y sus consellers que asuman su responsabilidad en la prevención y gestión de la catástrofe del pasado 29 de octubre, así como los días posteriores.
Entre otras cosas, en las manifestaciones anteriores se ha criticado la tardanza de las autoridades en enviar el Es-Alert a las poblaciones más afectadas, y los convocantes reiteran cada día 29 que las 228 vidas que se perdieron -incluidas dos personas que siguen desaparecidas-, fueron “muertos evitables provocados por la negligencia del Consell".
Además de justicia, piden reconstrucción y más medios para que los municipios golpeados y sus habitantes puedan superar el desastre.
“Os recordamos que el próximo 29 de agosto volvemos a salir a las calles para pedir la dimisión de Mazón y de su Consell y exigir la verdad, reparación, justicia y dignidad para todas las víctimas y personas afectadas”, resumen los convocantes.
