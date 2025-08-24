Espectacular granizada en el interior de Castellón

Las previsiones se han cumplido y el agua ha caído con fuerza esta tarde en el interior de Castellón, en algunos puntos en forma de granizo de un tamaño considerable. El súbito chaparrón ha dejado acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado.

Ha sido en la comarca de Els Ports donde los registros han sido más importantes. En Vilafranca, en el plazo de poco más de una hora se han alcanzado los 35,8 litros por metro cuadrado (dato actualizado hasta las 17.40 horas). Además, como se puede apreciar en el vídeo que encabeza esta noticia, ha granizado con intensidad.

Una situación parecida se ha vivido en Xiva de Morella, donde las piedras de hielo, de tamaño de pelotas de golf, han causado daños, por ejemplo en las sillas de una terraza (la que aparece también en el vídeo, del establecimiento La Fonda).

Bolas de hielo de gran tamaño. / Javier Ortí

Silla dañada por el granizo. / Javier Ortí

El panel de la Associació Valenciana de Meteorologia indica que la lluvia también ha llegado a l'Alt Maestrat. En Ares ya se superan los 10 litros por metro cuadrado y en Culla los ocho.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores de la Comunitat Valenciana. Desde el organismo de cuenca se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su página web, y en el Servicio Automático de Información Hidrológico (SAIH Ebro).