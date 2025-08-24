El 'boom' extranjero en las aulas: la Comunitat se enriquece con el doble de alumnos migrantes en diez años

Lo ve cualquiera que se asome al patio de un colegio público: las aulas valencianas son cada día más diversas. Y los datos respaldan esa percepción, porque el alumnado extranjero se ha duplicado en 10 años en la Comunitat, sosteniendo así las aulas frente a la baja natalidad autóctona. En concreto, hemos pasado de 90.000 a 180.000 niños y niñas foráneos. Nacen menos niños, pero las aulas crecen.

Así rezan los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Gobierno de España, que dibujan un mapamundi de las aulas cada vez más rico. En 2015 el porcentaje de alumnado extranjero era de un 9 %, ahora es del 19%. Es decir, de los 913.000 estudiantes matriculados el curso pasado, casi 200.000 eran extranjeros. Y subiendo.

La acogida de ucranianos tras el inicio de la guerra en 2022 ha tenido mucho que ver con este crecimiento, especialmente en la provincia de Alicante. América del Sur (Colombia, Venezuela y Argentina principalmente) es el origen que más está creciendo en los últimos tiempos en las aulas. Eso sí, el alumnado europeo continua en el primer puesto de importancia, con muchos niños italianos, franceses, alemanes o neerlandeses en toda la Comunitat que sumar.

Clase en un IES valenciano, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Destaca especialmente el caso de Ucrania, donde España hizo gala de una gran solidaridad y un dispositivo de acogida sin precedentes frente a una guerra que después de muchas décadas estalló a las puertas de Europa. Ese año, la C.Valenciana fue la autonomía que más alumnado ganó de toda España gracias a la escolarización de niños y niñas ucranianos. De hecho, la provincia de Alicante tiene acogidos los mismos estudiantes ucranianos que 11 autonomías juntas.

Si miramos los datos, la Comunitat se está enriqueciendo especialmente con estas olas migratorias, ya que el alumnado extranjero en toda España ha pasado de 693.000 a 1.071.382 en 10 años, es decir, un aumento del 64 %. Mientras tanto, en la C.Valenciana el aumento ha sido del 100 % en este tiempo.

América del Sur y África

Más allá de Europa, destaca el enorme crecimiento que está teniendo América del Sur, con Colombia y Venezuela a la cabeza. En 2015 había 18.000 jóvenes de ese origen, y ahora son 53.000. América del Norte (2.300) y Cental (7.800) también han crecido mucho pero siguen representando muy poca cantidad si lo comparamos con América Latina.

Aquí los datos muestran dos puntos de inflexión. El primero fue en el año 2009, cuando la economía colapsó y provocó que muchas familias volvieran a sus países y se llevaran a sus hijos, con lo que hubo un descenso de alumnado. El siguiente punto de inflexión fue el coronavirus, ya que a partir de 2021 el número de alumnado procedente de latinoamérica se ha disparado.

Una maestra imparte clase en un colegio de Algemesí. / Perales Iborra

El otro origen que está aumentando es el africano, con especial énfasis en Marruecos y Argelia. En 2015 eran 22.000 (más que los latinoamericanos) y ahora son 36.000. Ha aumentado, pero a menor ritmo que en el caso de América del Sur. También es interesante resaltar que la nacionalidad marroquí es una de las que recibe más permisos de residencia en España, con lo que se puede deducir que cada vez hay más familias que se asientan y matriculan en el colegio a sus hijos.

Otro origen que antes era anecdótico pero que poco a poco está creciendo hasta ser algo a tener en cuenta es el asiático, con una gran preeminencia del alumnado chino. También se ha duplicado en 10 años hasta llegar a los casi 14.000 estudiantes que recogen ahora mismo las aulas valencianas.

Por provincias

El mapa de las aulas cambia según la provincia en la que estemos, con distintas nacionalidades más o menos asentadas según la zona de la Comunitat. Para empezar, la provincia que más alumnado extranjero tiene es Valencia, con 83.000, seguida de cerca por Alicante con 77.700 y por último Castellón con 22.100 niños y niñas foráneos.

Alicante es un ejemplo perfecto de estos flujos migratorios. La comunidad ucraniana suma los mismos estudiantes que toda África, América del sur o la UE. Si lo miramos por nacionalidad, es el primer origen de lejos, aunque también hay mucho estudiantado ruso acogido tras la guerra. Completan la lista el estudiantado de América del Sur (19.800), la UE (15.700), África (17.700) y Asia (4.400).

Castellón tiene, desde hace décadas, una gran comunidad rumana, con lo que este es el origen preeminente del alumnado en sus aulas. Hay 7.058 estudiantes provenientes de la UE (la mayoría de Rumanía), 6.060 de África, 5.500 de América del Sur y 1.000 de Asia.

El caso de València está mucho más repartido, con más estudiantes de todo tipo de nacionalidas. Aún así destacan los jóvenes de América del Sur (27.500) que se han asentado en la provincia seguidos de la UE (17.700), África (12.200), Ucrania y resto de Europa (10.651), Asia (8.150) y América Central (5.200).

Tirón en la privada

Un dato reseñable es que, en proporción, ha aumentado mucho más el alumnado extranjero que cursa estudios en colegios privados que los que lo hacen en la pública. Así, en 2015 había 14.800 estudiantes foráneos en centros educativos privados mientras que ahora son 37.000, es decir, han aumentado un 150 %.

Aunque el estudiantado extranjero matriculado en la pública sigue siendo una minoría frente al total de 180.000 estudiantes, es curioso que la privada esté creciendo más rápido si hablamos del alumnado migrante en la C.Valenciana.