La factura sanitaria a los turistas durante el verano supera los 150 millones al año

Si usted viaja de vacaciones a cualquier país de la Unión Europea, deberá expedir la tarjeta sanitaria comunitaria para poder ser atendido médicamente en caso de sufrir una urgencia sin tener que abonar nada y "en las mismas condiciones que un asegurado" de ese propio país. Y lo mismo ocurre con los turistas europeos que visitan la Comunitat Valenciana durante todo el año; hasta junio de 2025, el turismo internacional asciende a 1,19 millones de personas, según los datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana. En caso de viajar a otra comunidad autónoma, podrá acudir a un centro de salud u hospital sin un documento específico porque las autonomías tienen un convenio para poder atenderle. En pleno periodo estival, con pico de visitantes en la costa valenciana, la pregunta es clara: ¿cuál es la factura sanitaria de los turistas en la Comunitat Valenciana?

En el año 2023, último dato definitivo, la sanidad pública valenciana realizó 939.031 consultas a personas foráneas; 775.592 a ciudadanos desplazados de forma temporal de otras comunidades autónomas y 163.439 a pacientes con la tarjeta sanitaria europea. Así se recoge en la Memoria de gestión de la Conselleria de Sanidad del año 2023, la última publicada hasta el momento. En clave económica, el coste para la administración autonómica fue de 152,07 millones de euros. Los turistas nacionales costaron a la Generalitat 112,7 millones, mientras que la factura de los europeos ascendió a 39,3 millones. Para poner las cifras en contexto, el 2023 acabó con 28,8 millones de turistas, 10,4 internacionales y 18,4 nacionales.

Pese al incremento del número de personas que eligen la autonomía valenciana como destino turístico, las cifras de la factura sanitaria se mantienen estables desde hace prácticamente una década. En 2015, la Comunitat Valenciana recibió 22,81 millones de turistas, 16,3 nacionales y 6,49 internacionales; son un 72 % de los registrados 2023. Sin embargo, las atenciones sanitarias ascendieron a 982.103, un dato superior en un 4 % al de hace dos años. Lo que sí ha crecido en la última década es el coste económico, con un incremento de 20 millones, un 15 % más, en ocho años. En 2019 a las puertas de la pandemia de la covid19, por ejemplo, las consultas sumaron 997.679 atenciones sanitarias y 153,6 millones de euros; cifras muy parecidas a las últimas oficiales.

En qué servicios se concentra el gasto

"La mayoría de pacientes son turistas con una segunda residencia en propiedad en la costa valenciana", explica Martha Escobar, facultativa en el centro de salud de Xàbia y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). En este sentido, las atenciones se concentran en patologías banales, derivadas del ocio marítimo o nocturno, y en la asistencia de pacientes crónicos, que pasan largas temporadas al año allí. Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad ha reforzado 74 centros de salud, ocho más que en 2024, y ha abierto 25 consultorios auxiliares de playa, seis más, dentro de su plan de refuerzo de la asistencia sanitaria en verano para el que destina 82,5 millones de euros.

Consultorio de Elx en una imagen de archivo. / Axel Alvar

Los datos oficiales se alinean con esta percepción porque tres de cada cuatro consultas se realizan en Atención Primaria, el 73,27%; en cifras absolutas son 688.109 con una factura de 32 millones de euros. Se trata de personas que acuden al consultorio o ambulatorio ante una otitis, un golpe de calor, la picadura de un animal marino o cuando tienen incidentes -peleas o caídas- al salir de fiesta por la noche. En el terreno hospitalario, se ingresó a 12.754 turistas -8.239 nacionales y 4.425 europeos- con un importe estimado de 57,9 millones de euros.

El desglose de las asistencias sanitarias ofrece dos apartados relevantes. El primero es la factura farmacéutica, adicional a la de consultas, la cual suma 2.309.000 expediciones de recetas con un coste de 24,3 millones de euros; la mayoría de este, el 87 %, corresponde a españoles de otras comunidades autónomas. El segundo son los 3.470 episodios de radiodiagnóstico, con un importe de casi 400 millones, a turistas europeos; corresponde a personas con una segunda residencia en la costa mediterránea donde pasan largas temporadas.

Una mujer se somete a una mamografía, la prueba más habitual hasta ahora para detectar el cáncer de mama. / Levante-EMV

Quién paga este sobrecoste

Sin duda, por su apuesta turística, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor gasto en la atención sanitaria de los viajeros. La misma Generalitat admite que la valenciana se sitúa "a la cabeza de los sistemas regionales de salud, en lo que respecta a la facturación de la asistencia primaria y farmacia de receta dispensada a personas desplazadas entre comunidades". Aunque los 152 millones de la factura sanitaria turística solo representa el 1,84 % del presupuesto de la Conselleria de Sanidad, con esta cantidad se podrían construir desde cero casi 25 centros de salud nuevos; el de Campanar-Ernest Lluch costó 5,6. ¿Asume la Generalitat el coste de la factura turística?

La legislación nacional establece que, cuando se atiende a un turista, la comunidad autónoma deber facturar luego el coste al país o la autonomía de origen, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya financiación es competencia exclusiva del Ejecutivo y el Ministerio de Sanidad. Así se recoge en el Real Decreto 1207/2006 de 20 de octubre, mediante el cual se regula este mecanismo, que también establece en sus anexos unas cuantías determinadas para cada tipo de asistencia sanitaria. Si no se cuenta con la tarjeta sanitaria europea o el país de origen no tiene convenio sanitario con España, es el propio turista quien ha de abonar el importe. Así le ocurrió al valenciano ingresado en Cancún el pasado año.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad cifran la deuda del Fondo de Garantía Asistencial y Fondo de Cohesión Sanitaria en 1.000 millones, una cantidad reclamada "en reiteradas ocasiones al Gobierno de España". Sin embargo, insisten en señalar a la financiación autonómica como "principal agravio" y que deja a la Comunitat Valenciana como una de las peor financiadas de España.