Forata se blinda para el otoño

Objetivo: Resguardo estacional

Los embalses ajustan su capacidad de almacenamiento según el momento del año. Una cosa es el máximo embalsable y otra el límite que se puede disponer de cara a cumplir con el resguardo estacional. Forata fue clave durante la dana debido al éxito en la laminación de la avenida. Ahora cuenta con 23,2 hm3 de 37 hm3, pero el objetivo es que en otoño se sitúe sobre los 15. “Las presas no pueden estar al 100 %. Estamos ahora al 55 % máximo almacenable, pero es el 70 % del máximo estacional. Si un pantano está a tope, hay que hacer desembalses técnicos”, comenta Manuel Torán, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Obras de emergencia

La CHJ tiene programadas tres obras de emergencias en las inmediaciones del Magro: la adecuación del lecho del río “para darle forma”, tareas de mantenimiento en Forata y la reparación del bombeo para la comunidad de regantes en Montserrat. Todas tienen previsto que finalicen en junio de 2026.

La más urgente es el mantenimiento de la presa. Era fundamental recuperar la toma de riego para devolver el suministro a los agricultores y para alcanzar el resguardo estacional. El muro había acumulado hasta 3 hm3 de sedimentos que taponaron las rejas de protección. Y tras meses de trabajos de emergencia de extracción de lodos, lograron liberarlas y la presa recuperó su abastecimiento habitual.