El Gobierno concede una cuarta inyección de liquidez al Consell y eleva los anticipos en 2025 a 1.810 millones

El Gobierno central ha anticipado más de 1.800 millones al Consell de Carlos Mazón en lo que va de 2025 para paliar sus problemas de liquidez, después de aprobar en junio una nueva inyección, la cuarta, de 324 millones para las arcas valencianas. Es la autonomía que más dinero ha recibido por adelantado del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien sin embargo los dirigentes del PP valenciano acusan de estar "asfixiando" económicamente a la Comunitat Valenciana por intereses políticos, especialmente con la no aprobación del extra FLA en el actual ejercicio, por primera vez en 13 años.

Este último espaldarazo económico, que al igual que las anteriores no ha sido comunicado oficialmente por la Generalitat, ha sido desvelado por el PSPV este domingo. Los socialistas acusan a Mazón de "ocultar" esta operación, que fue autorizada por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de junio tras recibir una solicitud del Consell. Los 324 millones anticipados se ingresan en la tesorería del Ejecutivo valenciano a cuenta de la liquidación del modelo de financiación que las comunidades autónomas cobran a finales de julio, y que en total asciende a 2.000 millones.

En esa fecha debía llegar también el 75 % del extra FLA, ante cuya ausencia el Consell advirtió de un posible "colapso" en el pago a proveedores. En paralelo, solicitó un crédito a bancos privados de 1.800 millones, cifra próxima al dinero que hubiera supuesto el extra FLA. El Consell también critica que, por segundo año, las entregas a cuenta llegan en cuantías inferiores por no actualizarse automáticamente ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que le ha estado detrayendo unos 165 millones al mes.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Corts, Toni Gaspar, denuncia que, tal como se revela en la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda de Ruth Merino ante una solicitud de documentación de su formación, Mazón "ocultó" esa transferencia, "un cuarto anticipo" para "ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales".

El total adelantado escala así hasta los 1.810 millones, "la mayor cantidad aportada por el Gobierno a las 17 comunidades autónomas", según destaca Gaspar. La dinámica no es nueva. De hecho, el año pasado el Ejecutivo de Sánchez también autorizó dos anticipos a cuenta de la liquidación del modelo de financiación por valor de 1.400 millones y que, como ahora, tampoco fueron comunicados por el Consell, que también hablaba entonces de una "asfixia" del Gobierno.

Toni Gaspar, presidente de la Comisión de Hacienda en las Corts. / José Cuéllar/Corts

"Deslealtad institucional"

Gaspar considera esas acusaciones una "flagrante y evidente deslealtad institucional" de Mazón, que "sólo pueden entenderse desde el cinismo y la falta de escrúpulos" del president. "Se ha tirado seis meses acusando a Pedro Sánchez de asfixiar a la Comunitat Valenciana, ocultando que en todo ese periodo ese mismo Gobierno de España lo estaba rescatando, no una, sino cuatro veces”, recalca el socialista.

En lo que va de año, el Gobierno de España ha ingresado a la Generalitat un anticipo de 500 millones a cuenta de la liquidación del modelo en enero, otro de otros 500 millones en marzo y un tercero, en abril, de 486 millones. Hasta ese mes de abril, la Comunitat Valenciana era la única que había gozado de estos adelantos, sumando entonces 1.486 millones. En mayo se añadieron otras dos comunidades, Cataluña, con 750 millones, y Murcia, con 200. La Generalitat no recibió nada ese mes.

Pero ahora, según la información remitida por la Conselleria de Hacienda en respuesta a una solicitud de documentación del grupo socialista, se desvela que en junio la Generalitat recibió esa cuarta aportación, de 324 millones. En total, un adelanto de 1.810 millones. "Mazón ha ocultado todos estos anticipos mientras sostenía que el Gobierno de España ahogaba a la Comunitat Valenciana", insisten los socialistas.

De "regalos" a "recortes"

Para Gaspar, las críticas de Mazón al Ejecutivo central responden a un "intento de esconder su incompetencia e incapacidad para gestionar los fondos de los que dispone y de liderar la reconstrucción” tras la dana. Según el dirigente socialista, durante este primer semestre de 2025 Mazón dejó de pagar a las farmacias, a las residencias y a otros proveedores pese a contar con "los mayores recursos que ha recibido nunca la Generalitat".

El PSPV insiste en vincular las estrecheces de tesorería con la política fiscal de Mazón. "Está esquilmando la caja con los regalos multimillonarios a una minoría de valencianos más ricos, protagonizando una gestión negligente e incompetente. Ya lo advertimos, los regalos fiscales de Mazón a los más ricos se acaban traduciendo en recortes para las familias trabajadores", advierte el diputado socialista.

Carlos Mazón y Ruth Merino, en el Palau en una imagen de archivo. / Jorge Gil/EP

El "compromiso" de Sánchez

Gaspar considera que estos adelantos "demuestran que el compromiso del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana es incuestionable". El portavoz socialista hace hincapié en que a los 1.810 millones desembolsados como anticipos, "hay que añadir medidas como los 2.400 millones de euros que vienen este año como ayuda de la línea dana", pese a que no son a fondo perdido sino a cuenta de la deuda valenciana, "los 700 millones que ya vinieron en 2024 también por parte del Gobierno de España a interés al 0% como ayuda dana, los más de 1.700 millones que ha inyectado directamente a los municipios afectados por la tragedia del 29 de octubre y la condonación de 11.210 millones de deuda de la Generalitat que liberarán casi 1.000 millones en intereses" y que será aprobada en breve por el Consejo de Ministros.

"Se evidencia un compromiso histórico de Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana", insiste Gaspar, que asegura que "nunca se había recibido tal volumen de transferencias económicas como en la actualidad”. “Todo el dinero para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana lo está poniendo y facilitando el Gobierno de España”, dice el socialista, que acusa a la Generalitat de "no poner ni un euro" de su bolsillo. "Los regalos de la Generalitat solo van destinados a los mayores patrimonios de la Comunitat Valenciana”, se lamenta.

“A estas alturas, no hay valenciano que no sepa que Mazón es el presidente del Ventorro y de la mentira, y que aspira a sobrevivir en el cargo con embustes, atacando falsamente al Gobierno para que Feijóo lo deje estar un rato más ocupando en el sillón de la Generalitat”, ha zanjado Gaspar.