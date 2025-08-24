Homenaje a los valencianos que lucharon contra el fascismo

El Cementerio Municipal de Sueca acogió este sábado un acto conmemorativo por el 81 cumpleaños de la liberación de París, efeméride que sirvió para homenajear los exiliados republicanos que lucharon contra el nazismo y que permanecen enterrados en el municipio, como Amado Granell y Virtudes Cuevas, condecorados con la Legión de Honor; Joaquín Tarín, superviviente del campo de concentración de Mauthausen; los 22 soldados valencianos de la compañía conocida como ‘La Nueve’; o los 54 asesinatos de la fosa común; así como a todas las víctimas del franquismo.

El acto fue convocado y organizado por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDEPV), la Taula per la Memòria de Alcàsser y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de la Ribera Baixa; y contó con la colaboración de la Amical de Mauthausen y del Ayuntamiento de Sueca; además de con la participación de la Diputación de València.

Pancarta de "Veritat, Justícia i Reparació". / Levante-EMV

Àngel Gonzàlez, presidente de la coordinadora, apuntó que el objetivo principal de esta acción era “rendir un homenaje como es debido a aquellos republicanos que lucharon en la resistencia francesa, y por la libertad en toda Europa, y a las 54 personas que fueron asesinadas aquí”.

"Un papel fundamental"

También intervino en el acto la regidora de Memoria Democrática, Roser Viñoles, bisnieta, además, de uno de los homenajeados, Joaquín Tarín. “Anualmente, el Ayuntamiento de Sueca colabora en la conmemoración de la liberación de París. Además, hacemos un homenaje a todas aquellas personas que jugaron un papel fundamental, especialmente de Sueca, como por ejemplo Virtudes Cuevas, Amado Granell o mi bisabuelo, Joaquín Tarín; y también a todos aquellos que están enterrados en la fosa”.

Un instante del acto. / L-EMV

El contó también con la presencia del alcalde de Sueca, Julián Sáez; los y las regidoras Pilar Moncho, Sari Sáez y Joan López; los diputados Benjamín Mompó y Joan Baldoví; los alcaldes del Perelló, José Codoñer, y Corbera, Mentxu Balaguer; la Asociación de Familiares y Víctimas del Cementerio de Sueca; la presidenta de Fosa 126 del Cementerio de Paterna, María Navarro; el miembro del Tribunal Internacional por la Aplicación de la Justicia Restaurativa, José Ramón Juániz, quien también dirigió unas palabras a los presentes; el grupo Va de Cant; además un gran número de ciudadanos y ciudadanas.