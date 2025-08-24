El 'Mazón dimisión' también se canta en francés

Compromís continúa internacionalizando el 'Mazón dimisión', un lema con banda sonora incluida que se ha popularizado durante las múltiples manifestaciones y actos de protesta por la gestión del president durante la dana del 29 de octubre. Tras agitarlo en las Corts, en múltiples celebraciones locales, en el congreso europeo del PP, en el Europarlamento y hasta en Times Square durante una visita oficial del jefe del Consell a Estados Unidos, el último territorio donde ha resonado el cántico ha sido en Estrasburgo.

Además, con la novedad de que en esta ocasión también se ha entonado en francés. La promotora ha sido Paula Espinosa, diputada autonómica de Compromís y que participa estos días en unas jornadas de los Verdes europeos. Espinosa recogió la escena en un vídeo publicado este domingo en sus redes sociales, en el que se le ve mostrando una pancarta con el ya famoso 'Mazón dimisión' mientras participa en uno de los paneles del encuentro. Con la colaboración del conductor acto, y mientras Espinosa sostiene el cartel naranja, el público se arranca a cantar el citado eslogan. "Así suena 'Mazón dimisión' en francés", comenta Espinosa.