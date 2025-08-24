El ministerio ultima los 500 millones para reparar la red de saneamiento afectada por la dana

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima la resolución definitiva y el pago de ayudas de un total de 500 millones de euros destinados a reparar y adecuar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

El departamento que dirige Sara Aagesen encara ya la última fase del procedimiento y ultima la resolución del paquete de ayudas, con la cuantía provisional que recibirirá cada entidad gestora.

Ya en enero finalizó el plazo de recopilación y valoración de los daños. Entre otras cosas, cabe recordar que la barrancada afectó a 123 depuradores y unos 150 km de colectores en los diferentes municipios.

Posteriormente, el ministerio realizó visitas técnicas a las instalaciones afectadas, para asegurar la correcta valoración de los daños y recopilar información.

10 meses después

Transición Ecológica ya ha preparado el borrador de la resolución que, 10 meses después, se espera que sea una nueva inyección económica que contribuya a la recuperación de las zonas que se inundaron el 29 de octubre.

Hasta el 8 de septiembre está abierto el plazo final para que los beneficiarios realicen alegaciones y presenten los documentos y justificantes pertinentes.

La resolución final de las ayudas se realizará durante el mes de septiembre, asegura el Gobierno.