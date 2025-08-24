Diez grandes depuradoras concentran el 60 % de incidencias por vertidos contaminantes en la Comunitat Valenciana

En tres de cada diez depuradoras de la Comunitat Valenciana se han detectado vertidos de alta carga contaminante durante 2024 en el tratamiento de aguas industriales. Más de la mitad de las incidencias se concentran en diez de las 509 EDAR que cuenta el sistema. En este sentido, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) ha recogido 1.301 muestras para analizar más de 13.000 prarámetros y ha realizado 2.012 inspecciones sobre la actividad industrial. Un control que ha permitido reducir la cantidad residuos, mentales pesados y otros componentes peligrosos. Todo ello teniendo en cuenta la sobrecarga que provocó la avenida del pasado 29 de octubre en las estaciones saneamiento.

2.277 vertidos en la Comunitat Valenciana en 2024

Durante 2024 la Generalitat ha realizado un total de 7.757 controles en los 658 puntos de muestreo de la red. Así, ha hecho 62.995 análisis que han permitido diagnosticar hasta 2.277 vertidos de alta carga de contaminación que afectan a 147 depuradoras de las distintas EDAR de la Comunitat Valenciana. Estos se han detectado en las entradas de las estaciones, redes de saneamiento, polígonos industriales e industria. Sin embargo, solo han logrado determinar el origen de 980 de ellos, que sitúan los focos en las actividades agroalimentarias, seguidas de la industria química, de plásticos, metalmecánica, textil y del papel y cartón.

Vertidos ilegales y abandono de más de 300 vehículos tras la riada del 29 de octubre / J.M. López

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR)de la Comunidad Valenciana señala que de las actuaciones se da cuenta a las empresas responsables, a los ayuntamientos, Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura, y al Servicio de Inspección Ambiental de la Generalitat. Determinar de dónde nace el vertido tiene un límite de 24 horas desde que se detecta, ya que más allá, resulta imposible localizarlo. Por ello, solo se ha podido ubicar el origen en una tercera parte de las incidencias.

Las diez EDAR más afectadas

No obstante, cabe destacar que de los 2.277 vertidos detectados, tan solo 10 EDAR (de 153 afectadas) agrupan casi el 60% de las incidencias por contaminación: La Vila Joiosa (570), Sistema de Callosa (132), Carlet (116), Santa Pola (96), Algemesí-Albalat (88), Chiva (85), Utiel (79), Xixona (71), Almoradí 2 (52) y la de Cuenca Amadorio-Relleu (50).

La dana del pasado octubre sacudió fuertemente la red de EDAR con la que cuenta la Comunitat Valenciana. Muchas de ellas quedaron dañadas. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio implementó un plan especial durante los meses de noviembre y febrero para evaluar el estado de las depuradoras afectadas, mediante el cual se realizaron un total de 671 inspecciones. Y determinaron que 123 instalaciones habían sido afectadas por la Dana -la mayoría se encuentran en la provincia de Valencia-. Entre las anegadas, está la planta de Quart-Benàger que ha recuperado su actividad recientemente.

Más de la mitad del caudal se ha depurado

Desde el lado de la renovación de recursos hídricos hay un resultado positivo. Un poco por debajo de las cifras del año anterior, pero que supera el 50% de la reutilizada. El sistema autonómico tiene una capacidad de caudal de 431 hm3, de los cuales se han podido sanear 227,83. Que a su vez, se dividen, por un lado, en un uso directo para sectores de la producción (104,71) y uso y regadío urbano (6,14), y por el otro lado, para el medioambiente (116,69).

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Algemesí­- Albalat / Agustí Perales Iborra

Potabilización y energía fotovoltaica

Asimismo, las 16 plantas potabilizadoras de la Generalitat han depurado 9.348.510 m3 de agua. Y las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en las EDAR en la Comunitat Valenciana ha supuesto un ahorro equivalente a la energía eléctrica consumida por 13.251 hogares o por un municipio de 33.128 habitantes durante un año. Un 30% más que el año anterior: de 4.660.457,10 kWh/año a 6.048.649 kWh/año.