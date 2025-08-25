Tráfico
Cortada por completo la A-7 en Picassent tras volcar un camión
Se han habilitado itinerarios alternativos por la V-30 y la Pista de Silla
València
El vuelco de un camión en la A-7 ha obligado a cortar por completo la vía a su paso por Picassent y en sentido hacia Castellón, según ha advertido la Dirección General de Tráfico (DGT).
El accidente, del que se desconoce si ha ocasionado daños personales, ha ocurrido en el kilómetro 350 y se han tenido que habilitar itinerarios alternativos por la V-31, más conocida como Pista de Silla, y la V-30.
En torno a las dos y media de la tarde, el siniestro provocaba ya más de tres kilómetros de atasco en ambos sentido de la A-7, siempre según la información facilitada por la DGT.
