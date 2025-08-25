El alcalde de Almudaina le pide matrimonio a su novia al final en la procesión

En medio de las Fiestas Patronales de Almudaina en honor a San Bartolomé Apóstol, del Santísimo Cristo del Socorro y de la Virgen del Rosario, una pedida de mano se ha llevado la atención de todos los asistentes.

En uno de estos actos, la Procesión del Cristo del Socorro, el alcalde de su localidad, Pau Navarro Giner, aprovechó el final de esta comitiva para sorprender a su pareja y pedirle matrimonio delante de todos los asistentes.

Un sí rotundo

La pareja, que se encontraba a la llegada de la imagen del Cristo, se abrazó y besó emocionada y dio un momento de emoción a todos los asistentes que les rodearon de aplausos. Finalmente, la novia (ahora prometida) del alcalde dijo que sí.

Esta imagen será recordada durante mucho tiempo, no solo por la pareja, sino por todos los asistentes, y oficializa una buena noticia para la localidad: en Almudaina habrá boda.