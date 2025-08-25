"Cazadores de rayos" en los montes valencianos

En tierras valencianas del interior se encuentra el municipio de Ayora, el más grande, con 446 kilómetros cuadrados, de toda la Comunitat por detrás, de Requena. Casi todo alli es masa forestal, extensiones de pinares, carrascas, encinas y aromáticas, como el romero, que da fama a su miel y, aunque no es el único, si es de los que mayor "cultura" ciudadana de protección del bosque tiene. "Es que hay mucho monte, es lo mejor que tenemos, y se aprecia mucho", resume Merche Gozálvez, para explicar tanta implicación en el cuidado del monte en Ayora, municipo de apenas 5.200 habitantes. A sus 65 años, ella es una de las "cazadoras de rayos" más veteranas del pueblo, donde desde hace un cuarto de siglo hay grupos de vecinos voluntarios que todos los veranos salen a patrullar el monte y suben a los picos más altos para detectar columnas de humo, conatos de incendios provocados con frecuencia por los conocidos y temidos rayos latentes, aquellos que durante la tormenta se esconden en troncos huecos y en un proceso de combustión lenta, en función del oxígeno que les va entrando, pueden tardar días en manifestarse y prender el monte.

El miedo a las tormentas secas es atávico allí. "Son muy peligrosas", explica Merche Gozálvez. Aunque el Maestrat, en el norte de Castelló, es la zona con más incidencia de rayos de España, el Valle de Ayora también es zona de alta concentración de descargas eléctricas . Raro es el verano en el que no se produce algún conato. De ahí que en Ayora lleven décadas organizados para combartilos.

En el mundo rural se suele escuchar que los fuegos se extinguian antes más rápido, posiblemente porque los montes estaban más cuidados y limpios y no había tanto terreno agrícola abandonado. Aunque siempre ha habido grandes incendios. Uno de los más devastadores que se recuerda en Ayora fue en 1979 y arrasó la vecina Sierra de Enguera (44.000 hectáreas). "El monte estuvo días ardiendo", recuerda Merche Gozálvez. Pero luego ha habido otros grandes incendios en los 90. Antes cuando había incendios se tocaban a arrebato las campanas o se ponía en megafonía música "tabalet y dolçaina" la gente acudía a la plaza y en grupos se iba a apagar el monte, recuerda Merche Gozálvez. Su pasión por el monte le viene "de siempre". Trabajo muchos años en la fábrica de Lois (hasta que se la llevaron a Marruecos) y luego en el balneario Hervidero de Cofrentes. Se hizo voluntaria ambiental en 2007, cinco años después de que el Ayuntamiento de Ayora y la Agencia de Desarrollo Local crearan de una manera organizada los grupos de voluntarios ambientales, actividad que financia la Conselleria de Medio Ambiente.

"Hay que estar con mil ojos"

Les pagan una dieta diaria, unos 20 euros. "Aunque la gratificación por el esfuerzo que hacemos es importante, no lo hacemos por dinero", comenta Merche. El perfil del grupo de "cazadores de rayos" de Ayora es variado hay desde profesionales vinculados al mundo forestal, chavales que cursan estudios ambientales o que están comprometidos con la defensa de la naturaleza y concienciados con el cambio climático, jubilados, cazadores o militares retirados. Todos gente del pueblo. Para ser cazador de rayos hay que tener, eso si, buena forma física. El calor a días puede ser horrible. En zonas se hondonada este verano se han alcanzado hasta 47 grados, explica Merche Gozálvez.

Los vigilantes ambientales no deben exponerse ni al fuego ni a situaciones de peligro, sin embargo, a veces viven situaciones difíciles. Cuando hay tormenta, algunos los rayos les han caído cerca. "Son descargas eléctricas de una potencia brutal". Uno de estos rayos partió por la mitad una de las encinas monumentales del pueblo. "Los peligrosos no son los que van paralelos sino los que caen en tierra", explican. Esos son los que hay que controlar.

Salidas diarias en julio y agosto

Este verano en Ayora son una veintena de voluntarios, la mayoría hombres, pero también hay cinco mujeres. Al monte nunca se sale solo. Siempre van dos voluntarios, en coches todoterreno y provistos de emisoras, cartografía y prismáticos. Salen al monte todos los días, incluidos fines de semana, en dos turnos, mañana y tarde, durante los meses de julio y agosto. Hay cinco rutas, una de ellas vigila las zonas de acampada y zonas de cultivo, el resto sube por caminos hasta los picos altos. La mayor altura está en Murón de Meca (1.200 metros), donde se encuentran los restos de la ciudad ibérica del Puntal (o Castellar de Meca). Desde la atalaya de los picos de la Hunde o Palomeras, con alturas cercanas a los mil metros, los vigilantes otean los montes y las sierras de Enguera y Caroche.

Los voluntarios ambientales se conocen al dedillo las cinco rutas que recorren a diario. "Hay que estar con mil ojos, avisar cuanto antes, la intervención rápida es fundamental". Los cazadores de rayos no intervienen en la extinción de los incendios, pero si ayudan a los brigadistas y a los bomberos a orientarse por caminos, perimetrando y señalando zonas por las que se pueden entrar o salir las máquinas. Su papel también es muy importante en las denominadas zonas ciegas de la torre de vigilancia de la Conselleria de Medio Ambiente. Ellos pueden ver ángulos que el agente ambiental no, explica la técnico de la Agencia de Desarrollo Local de Ayora y coordinadora del grupo de voluntarios ambientales, Mª Ángeles Serra.

Además de los voluntarios ambientales que buscan rayos latentes, en Ayora hay un grupo de pronto auxilio que también sale a vigilar el monte después de las tormentas y que son los primeros en llegar cuando hay fuego.

Los cazadores rayos reciben una formación específica y siempre están coordinados con los agentes forestales y la torre de vigilancia del Pico Palomeras a la que se da aviso si se detecta humo para que avise al 112. Antes de salir informan al vigilante de Palomeras quienes son y por dónde van a ir. El forestal les avisa de los niveles de alerta. Este año ha habido un fuego importante en Teresa, donde tuvieron que intervenir diez medios aéreos y en el que han ardido más de 500 hectáreas. En el valle cruzan los dedos para que todo quede ahí.

Mapa promedio de caida de rayos del verano de diez años realizado por la Aemet a partir de los datos de la red de rayos / AEMET

Promedio de rayos en verano

El Maestrat, la comarca que se extiende entre el norte de Castelló y el sureste de Teruel, es la región donde mayor concentración de rayos hay de toda España (entre 3.500 y 4.000 se han registrado en verano). Así al menos lo muestra el mapa de promedios de los diez últimos años realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de los datos recogidos por la red de rayos. Normalmente, las brisas y su orientación son las que disparan las tormentas al llegar a zonas de interior donde se producen ascensos en zonas de sierra, explica el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valencia, José Ángel Núñez, quien señala que "este año está habiendo más tormentas en la zona del interior sur de la provincia de Valencia, que todavía no aparecen en los mapas climáticos".

Habría que estudiar más detenidamente la causa, aunque como hipótesis es probable que "con un mar tan cálido se puedan estar registrando brisas más débiles que llegan a zonas del interior sur de Valencia, como el Valle de Ayora-Cofrentes". Los resgistros de rayos del verano de la última década también constatan una alta concentración de rayos en esta comarca, entre 300 y 500. Mientras en el Maestrat los datos de caida de rayos se mantienen todo el año en niveles altos, alcanzando los 5.000-6.000, en la comarca de Ayora-Cofrentes la caída de rayos es especialmente elevada en verano y baja el resto del año.