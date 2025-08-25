El diputado Juan Bordera zarpará en "la mayor flotilla de la historia" para frenar la hambruna en Gaza

La flotilla más grande de la historia, con unas 28.000 personas inscritas en decenas de barcos, zarpará desde Barcelona y Túnez este mes de septiembre para tratar de romper el bloqueo de Israel sobre Gaza que ya provoca la hambruna de dos millones de palestinos (muchos de ellos niños). Y en uno de esos barcos zarpará el diputado de Compromís Juan Bordera.

Así lo han anunciado varias asociaciones propalestina en València, en un acto masivo que ha abarrotado las previsiones y ha dejado la sala destinada a la rueda de prensa más que pequeña. Bordera será una de las miles de personas de la sociedad civil que cruzarán el Mediterráneo con la esperanza de abrir un corredor humanitario para que pueda entrar comida y medicinas en la franja de Gaza. Naciones Unidas emitió recientemente un dictamen en el que responsabiliza a Israel del "hambre extrema" que sufre ya más de medio millón de palestinos.

David Segarra, Rosa de Falastín, Victoria Umpiérrez, Jorge Ramos, Juan Bordera y Ahmed Hamdan / F.Calabuig

La organización de la flotilla (compuesta por gente de muchos países) no ha dado más información por motivos de seguridad, pero se trata, de largo, del convoy humanitario marítimo más grande desde que Israel comenzó el asedio sobre Gaza en 2006.

Preparados para la intervención militar

Todos los participantes de la flotilla recibirán formación náutica y también en acción no violenta y resolución de conflictos. Se han priorizado perfiles como los de médicos, ingenieros, o personas con altavoz mediático como ese el caso de Bordera. Aún así, consideran "más que probable" una intervención militar del ejército israelí frente a los barcos, o incluso un "secuestro" de los activistas, según explicó Violeta Umpiérrez, de Global Movement to Gaza.

Y no lo dicen por decir, ya que la última flotilla de la Libertad hacia Gaza partió este mes de junio con doce pasajeros, entre los que se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan. Llevaban suministros básicos y productos de higiene personal y también tenían como objetivo romper el cerco israelí. Sin embargo, las fuerza israelíes interceptaron y abordaron el barco tras desplegar drones. Antes de esta flotilla hubo varias más, pero ninguna ha tenido éxito en la misión de llegar a las costas de Gaza superando el bloqueo.

Un genocidio en directo

La rueda de prensa se ha convocado el mismo día en que el ejército israelí ha asesinado a cuatro periodistas durante el bombardeo a un hospital. Mientras varios sanitarios acudían a recoger los cuerpos y, en plena emisión en directo de varias cadenas de televisión, el ejército ha vuelto a bombardear la zona, provocando al menos 20 muertos.

Con este ataque son 244 los periodistas asesinados por Israel, apagando así los únicos ojos que podían contar las atrocidades cometidas en la Franja, ya que el Estado judío no permite la entrada de prensa en el territorio desde el inicio de la guerra. Son más periodistas asesinados que en las dos guerras mundiales, Vietnam, Camboya, Corea y Yugoslavia juntos. Ahmed Hamdan, portavoz de Voces por Palestina ha tenido un recuerdo para estos reporteros que han sido asesinados "por mostrar y denunciar un genocidio en directo".

"Cualquier cosa que hagamos será poco"

Juan Bordera, que ha estado presente en la rueda de prensa, reivindicó que "cualquier cosa que hagamos para frenar este exterminio será poco. Si gracias a mí presencia la flotilla viaja un poco más segura ya merece la pena", explicó.

Para el diputado de Compromís, esta acción tiene como objetivo "desplazar la ventana de Overton" (una especie de marco que marca lo que es tolerable y lo que no en una sociedad). Según Bordera "estamos normalizando cosas como el odio al migrante, a la feminista, al ecologista o a cualquier cargo público. Y también quiero que esto sirva para demostrar que no todos los políticos son iguales y que algunos estamos en el cargo para defender causas que consideramos justas o que la sociedad quiere, como una Palestina libre", reivindicó.

En el acto también participaron el periodista David Segarra, que se embarcó en la flotilla de 2011, el profesor de la UV y activista del movimiento BDS Jorge Ramos, o Rosa de Falastín Mustafá, presidenta de la comunidad palestina de València.

Defender los derechos humanos

Ramos recordó que "sabemos de las cifras del exterminio y de los crímenes contra la humanidad cometidos por Israel. Pero pensábamos que era hora de pasar del victimismo a la acción y la manera más efectiva de dar apoyo al pueblo palestino era esta, además del boicot, desinversión y sanciones", reivindicó.

"Pero boicot -continuó- no significa solo económico, sino a romper todas las relaciones con el estado de Israel, incluídos los tratados militares", explicó. Asímismo, el profesor de la UV recordó que la Corte Internacional de Justicia lo pidió en 2024.

Falastín incidía en esto y pedía al Gobierno que "reaccione y cumpla con la legalidad internacional". "No pedimos nada extraordinario, solo algo tan básico como respetar los derechos humanos y que las personas tengan acceso a alimentación y sanidad", reivindicó. Por último, pidió a todos los presentes que "no dejemos en ningún momento de hablar de Palestina, que no se nos olvide". Ramos explicó que desde el inicio de la guerra en Gaza se han realizado más de 30 concentraciones y protestas en València, y que los estudiantes de la UV fueron los primeros en Europa en acampar en su campus para pedir un alto el fuego. "Y seguiremos protestando todo lo que haga falta, ahora más que nunca", zanjó.