La política valenciana se aleja de un gran pacto en Emergencias

La crispación en la que parece haberse instalado la política española lo enfanga todo y evidencia la dificultad actual ya no para sellar, sino incluso para sentarse a negociar, acuerdos amplios sobre materias fundamentales. Ni dos catástrofes excepcionales como la dana del 29 de octubre o la ola de incendios de este mes de agosto han valido para que los partidos y las instituciones se dieran una mínima tregua en busca de soluciones conjuntas. Sin tiempo para el análisis, se impone la bronca y la guerra de relatos.

Vivienda, migraciones, financiación autonómica o los efectos de la crisis climática son algunos ejemplos. Temas que casi todos los actores públicos coinciden en situar como problemas acuciantes de la sociedad actual pero que no se consiguen encauzar en un debate sereno y constructivo. Pedro Sánchez ha ofrecido un pacto de Estado en emergencias que, aunque todavía se desconocen los detalles, el PP, parte indispensable para poder rubricarlo, no ha tardado en enfriar.

El escenario no varía demasiado si se acota a la Comunitat Valenciana, donde los dos grandes partidos hablan de cooperación institucional mientras señalan al rival como obstáculo para alcanzar un acuerdo amplio en este ámbito. Lejos quedan las manos que se tendieron el Consell de Carlos Mazón y la oposición para un pacto en emergencias tras el incendio de Campanar, del que nunca nada se supo más allá de las ofertas lanzadas en las Corts a los pocos días de la tragedia. Luego llegó la dana, desbordando la tensión política y enconando las posiciones entre bloques.

"Otro tipo de intereses"

Pese a lo vivido tras la riada, fuentes de la Conselleria de Emergencias de la Generalitat señalan la gestión de catástrofes como una cuestión que debe quedar “alejada del enfrentamiento y de la ideología política”. “Requieren responsabilidad, sentido de Estado, lealtad institucional, colaboración y cooperación incondicional y sobre todo, unión y ejemplo para que los ciudadanos vean que sus instituciones y políticos están a la altura de poner todo lo necesario para resolver la situación”, defienden desde el departamento de Juan Carlos Valderrama.

Sin embargo, apuntan que el simple debate sobre si es necesario un pacto de Estado “viene a poner de manifiesto que esa lealtad institucional y esa altura de miras no se ha producido” y que “hay quienes emplean estas catástrofes para otro tipo de intereses”, agregan en evidente alusión al Gobierno central, cuestionado por el PP, de nuevo como en la dana, por una supuesta falta de apoyo a las autonomías. Desde la Generalitat añaden que esos principios de cooperación anteriormente citados “deberían ir implícitos en toda acción política” y que, en cambio, el Ejecutivo de Sánchez los “está rompiendo”.

La sombra de Vox

Mucho más receptivo a explorar ese gran acuerdo en emergencias se muestra, lógicamente, el PSPV. Para los socialistas valencianos estos últimos fenómenos extremos “obligan a redefinir y redimensionar todos los aspectos vinculados con la mitigación y adaptación al cambio climático”. Pero exhiben sus dudas sobre la predisposición del PP, a quien reclaman que “abandone las políticas negacionistas de sus socios de Vox” y que “ponen en peligro a la sociedad valenciana”.

La líder del PSPV y ministra en el Ejecutivo central, Diana Morant, formará parte de la comisión interministerial que este martes prevé constituir el Gobierno para definir ese pacto de Estado planteado por Sánchez hace escasos días. En pleno debate sobre las competencias en prevención y extinción de incendios, el socialista quiere implicar en el acuerdo también a las autonomías, máximas responsables en Emergencias, y ha avanzado que llevará el asunto a la próxima Conferencia de Presidentes.

Compromís: Menos fotos, más recursos

Desde Compromís, por su parte, minimizan la necesidad de un gran acuerdo en este ámbito ya que “los pactos que se quedan en fotos vacías no sirven de nada”. Por contra, abogan por poner más dinero encima de la mesa y por que las administraciones eleven su implicación: “Lo que hace falta son más recursos para prevnir y para los equipos de emergencias, y más responsabilidad por parte de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones”. Además, tras lo sucedido en Valencia, desde la coalición sentencian que “el PP que mantiene a Mazón en el cargo no está legitimado para hablar de emergencias”.

Vox exhibe su centralismo

Por último, Vox ni se plantea un posible entendimiento al respecto con el resto de fuerzas y critica que el “bipartidismo” de PP y PSOE “está utilizando la tragedia de los incendios para hacer campaña”. “Gobierno y comunidades se echan la culpa unos a otros y no se soluciona el problema, como pasó en la riada de Valenciana”, señalan los voxistas, que no pierden la ocasión para exhibir su centralismo y reclamar que las competencias en emergencias “deberían ser del Estado”.