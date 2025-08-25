El PSPV pide la comparecencia de Mazón y Valderrama por la falta de gestión en los incendios de este verano

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador, ha anunciado que los socialistas pedirán la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama en Diputación Permanente ante los incendios que se han producido en la Comunitat Valenciana este verano. “Se ha evidenciado la falta de medios y el 70% de las unidades de bomberos están incompletas con menos personal que el que se establece en los protocolos”, ha denunciado Salvador.

En ese sentido, la dirigente socialista ha lamentado que Mazón “continúe con esa actitud victimista también en el caso de los incendios para utilizarlos como aeriete contra el Gobierno de España, no aporte más recursos y siga sin fortalecer el sistema valenciano de emergencias”.

Por otra parte, la portavoz adjunta de Les Corts ha criticado que los valencianos y valencianas “sigamos con un gobierno negacionista del cambio climático en la Comunitat Valenciana que niega el calentamiento global, la agenda 2030 y que no cree en las políticas de proteccionismo ambiental”.