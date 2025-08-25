Madrileños y franceses, los turistas que más van al médico en vacaciones

La factura sanitaria de los turistas en la Comunitat Valenciana asciende a más de 132 millones de euros, según los datos de la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad correspondientes al ejercicio 2023, el último con datos oficiales, como publicaba ayer Levante-EMV. En total, los centros sanitarios realizaron 939.031 asistencias en todo el año a visitantes de otras comunidades autónomas y de otros países de la Unión Europea, que no abonan nada cuando van al médico. Faltaría sumar la cobertura médica de aquellos sin tarjeta sanitaria europea (TSE) expedida o con origen en otros países sí deben pagar la factura sanitaria, cuyos precios se establecen en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria, el organismo estatal encargado de compensar económicamente a las comunidades autónomas. Pero, ¿cuál es el origen de los turistas que acuden al médico en sus vacaciones?

Turistas nacionales

A nivel nacional, son los madrileños quienes lideran la factura sanitaria, de manera clara y holgada, al acumular el 31 % de las asistencias sanitarias en los hospitales y ambulatorios valencianos. En 2023, realizaron 178.719 episodios médicos con un importe de 8,2 millones de euros. En realidad, no sorprende el dato porque son muchos los madrileños que tienen en propiedad una segunda residencia en la costa valenciana y, en caso de no tenerla, muchos se decantan por la Comunitat Valenciana para pasar sus vacaciones en la playa. Lo hacen principalmente en verano, pero también nos visitan en otros periodos como Semana Santa o el puente del 1 de mayo. Ha sido así históricamente y, de hecho, en 2015, fueron también los turistas que más fueron al médico, con 215.102 consultas y un coste de 9,7 millones, con un peso similar al de hace dos años; entonces, representaron el 31,7 % del total, siete décimas más que hace dos años.

Castilla-La Mancha es la segunda autonomía en número de consultas con 73.408 y un coste de 3,4 millones; son menos de la mitad de las asistencias a personas de la comunidad de Madrid y representan el 12,7 % del total. A continuación, se sitúan Cataluña, con 52.169 consultas y una factura de 2,4 millones; Andalucía, con 49.167 asistencias y un coste de 2,2 millones; y Murcia con 39.906 pacientes con una factura de 1,8 millones. En el lado opuesto, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de donde llegan menos viajeros que visitan el médico con 550 y 987 consultas, respectivamente. En cuanto a las comunidades autónomas, La Rioja cierra el listado con solo el 0,8 % de las asistencias; suma 4.761 episodios con un coste de 219.480 euros.

Origen internacional

"Tenemos muchos turistas nacionales e internacionales con una segunda residencia aquí", explica la médica Martha Escobar, integrante de la plantilla del centro de salud de Xàbia y representante de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Ella explica el crecimiento de la presión asistencial durante los meses de verano, en la costa alicante. En su ambulatorio, la masa de pacientes pasa de los 30.000 habituales a los 150.000, turistas incluidos. "Hay mucho inglés que pasa seis meses en su país y seis meses aquí -, añade- a quienes tratamos patologías crónicas".

Pese a la creencia popular, los británicos ocupan la segunda plaza como los turistas con más visitas al médico con un total de 22.846 episodios, el 14 % del total, aunque su factura -de 7,3 millones- es la más elevada. La situación podría cambiar con el Brexit; hasta 2023 había TJE británicas aún en vigor y, en la actualidad, el gobierno británico las ha sustituido por la Global Health Insurance Card (GHIC), con una vigencia para cinco años. Por encima de los turistas de Reino Unido, se sitúan los franceses, quienes sumaron el 21,5 % de las consultas en 2023 -35.174 en concreto- con un coste de 7,1 millones, levemente por debajo de la factura británica. Hace 10 años, los de la Commonwealth lideraban las consultas con claridad al acumular el 28,53 % del total; 38.933 citas y una suma de 12,8 millones de euros. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese mismo año, fueron los ingleses quienes lideraron el turismo internacional con 2,6 millones de visitantes, seguidos de lejos por los franceses, cuya cifra ascendió a 1,9 millones; 700.000 de diferencia entre ellos y, sin embargo, los segundos fueron más al médico que los primeros.

Turistas británicos en una terraza y con maletas por una calle de Benidorm. / David Revenga

El podio lo completan los alemanes con 21.002 consultas y un importe total de 5,4 millones. A continuación, a cierta distancia, se encuentran Italia con 17.335 turistas atendidos y una factura de 3,4 millones; Bélgica con 12.843 episodios y 2,9 millones de facturación; y Países Bajos con un importe total de 2,9 millones, pero un salto significativo a la baja en el número de episodios; son solo 6.700, casi la mitad de los belgas.

Aumento de SIPs por médico

El impacto sanitario de los turistas no solo es económico, sino también porque saturan un servicio ya de por sí al límite. Nuria Pascual, facultativa en los consultorios de Almenara y Xilxes, sufre un aumento del 66 % en su cupo de pacientes al pasar de los 120.000 del invierno a los casi 200.000 del verano. En esta época, dos de cada tres consultas son de pacientes de fuera de la Comunitat. "Pasan cerca de 40 personas diarias y llenamos todas las citas -, explica-. Muchos autóctonos deben esperar más tiempo del habitual para conseguir cita, es una realidad".

La facultativa tiene, entre sus pacientes, un notable número de turistas cuya estancia se alarga varios meses en la costa castellonense. "Les expedimos un número de SIP y se incorporan al cupo del consultorio, por lo que la ratio se incrementa -, aclara-. Esto hace difícil tener una radiografía real del número total de pacientes y dificulta el poder pedir refuerzos porque la población flotante no siempre está correctamente registrada". En su caso, aunque cuenta con un segundo facultativo, un MIR de cuarto año, no cuenta con personal de Enfermería durante todo el año, solo dispone de este en el periodo estival.