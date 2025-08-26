El Ayuntamiento de Elx sufre un ciberataque que no sabe cuándo podrá estar resuelto: "Estamos inoperativos"

El Ayuntamiento de Elx ha sufrido este lunes un ciberataque, según ha confirmado el diario en fuentes municipales. La actividad prácticamente está paralizada tras ordenarse a todos los funcionarios, sin excepción, que apagaran los equipos para evitar el robo de datos o el acceso de terceros. Al cierre de esta edición, nadie podía precisar cuándo regresaría la normalidad, lo que deja a muchos trabajadores de brazos cruzados porque su tarea depende de los ordenadores que deben estar apagados. Igual pasa con todos aquellos ciudadanos que están pendiente de algún trámite. Solo hay que tener en cuenta que las oficinas de la OMAC atienden cada día a 500 personas a través de sus terminales. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de La Vila sufrió un ataque similar el 3 de julio del que tardó más de 20 días en recuperar todos los equipos, ambos municipios comparten programas, según ha sabido el diario.

Pasadas las siete de la tarde, el equipo de gobierno ha hecho público un segundo comunicado sobre lo ocurrido que dice así: "El Ayuntamiento de Elx ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras el ataque informático registrado en el día de hoy, que ha generado problemas en el sistema informático municipal, actualmente inoperativo. En este sentido, el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento presidido por el alcalde en funciones, Claudio Guilabert, se ha vuelto a reunir esta tarde y se ha decidido suspender los plazos administrativos vigentes hasta que se restablezcan los servicios informáticos. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de los portavoces de los grupos políticos y de los responsables de las organizaciones sindicales del ayuntamiento. Por otra parte, 2 técnicos del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV) se han desplazado a Elx para analizar la situación actual y trabajar en su restablecimiento.

Pantalla encriptada

El problema se detectó a primera hora de la mañana en una pantalla, no se sabe de qué departamento, que, al encenderse, aparecía toda la información de la misma cifrada o encriptada. Inelegible para los funcionarios que, siguiendo protocolos de seguridad, avisaron al responsable informático dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. A esta hora nadie ha reivindicado este hecho ni tampoco ha solicitado ningún rescate para que vuelva la normalidad, ha explicado el alcalde en funciones, Claudio Guilabert. No es un virus que se pueda colar a través de un simple correo que un funcionario, accidentalmente, active al clicar contra él. Ha sido un ataque premeditado vulnerado los controles de seguridad del Ayuntamiento de Elx. Guilabert, sin restar importancia a lo ocurrido, dijo que por desgracia es habitual que muchos ayuntamientos o administraciones sufran este tipo de ataques y que ahora los esfuerzos estaban centrados exclusivamente en intentar eliminar el problema.

El gabinete de crisis reunido este lunes en el Ayuntamiento de Elx tras el ciberataque / INFORMACIÓN

Sistema informático

En una primera nota hecha pública al mediodía por el Ayuntamiento de Elx, horas después de que el problema persistiera, se explica la gravedad de la situación: "El Ayuntamiento de Elx ha registrado un ataque informático en el día de hoy (por este lunes) por el que se encuentra inoperativo el sistema informático municipal. El departamento de Innovación del ayuntamiento y empresas especializadas en ciberseguridad están analizando el incidente y trabajando para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible. Esta mañana se ha reunido el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento de Elx, presidido por el actual alcalde en funciones Claudio Guilabert, que está en contacto permanente con el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y el Centro Criptológico Nacional. En las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) continuará la atención presencial sin realizarse trámites administrativos y una vez restablecido el sistema, a aquellas personas con cita previa se les llamará para facilitarles una nueva cita. El teléfono de atención es el 010 en horario de 8.30 a 13.45 horas".

¿Qué es un ciberataque? Se trata de una acción deliberada dirigida a sistemas informáticos, redes o dispositivos con el objetivo de robar, alterar o destruir información o, más probablemente en este caso, interrumpir su funcionamiento. Este tipo de ataques puede ser perpetrado por individuos, grupos organizados, empresas competidoras o incluso por Estados. La sofisticación de los ciberataques ha aumentado de forma considerable en los últimos años. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) alerta de que los ciberataques "se han convertido en operaciones persistentes y complejas, a menudo respaldadas por importantes recursos financieros y tecnológicos". Se calcula que cada 39 segundos ocurre un intento de ciberataque en el mundo, según un estudio de la Universidad de Maryland. La amenaza digital se ha convertido en un desafío prioritario para gobiernos, empresas y ciudadanos, en un contexto en el que la interconexión global no deja de crecer. En términos económicos, el coste medio de una brecha de datos a nivel mundial alcanzó los 4,45 millones de dólares, según el informe "Cost of a Data Breach 2023" de IBM. Además, el daño reputacional y la pérdida de confianza pueden también muy perjudiciales a largo plazo para empresas que quedan expuestas a una pérdida de información sensible.

Entre los departamentos que se encuentra afectados por este asunto, aunque en todos hay consecuencias, se encuentra el de nóminas y el del censo, dos de los más sensibles porque se tienen que garantizar el pago a los funcionarios de sus sueldos esta misma semana, así como los datos de todos los ciudadanos y las gestiones que se solicitan de ellos, caso de certificados. Desde el equipo de gobierno no quisieron precisar si algún área sensible ha sido dañada, mientras se intenta recomponer todos los sistemas por una empresa que ya está en ello. Guilabert dijo que será una operación lenta porque tiene que ser segura. Que cuando se considere que el problema ha desaparecido se procederá a ir encendiendo por etapas todos los sistemas.

Pantallazo recibido por funcionarios de un departamento del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Correo electrónico

El ayuntamiento ha decidido también por este motivo cortar este lunes el acceso al correo electrónico de todos los ordenadores municipales y el apagón de ordenadores hace que toda la actividad esté en estos momentos suspendida, según las mismas fuentes. "Por motivos de seguridad se va a cortar el servicio de internet" es uno de los mensajes que llegaron a los funcionarios para que apagaran cuanto antes sus ordenadores. En estas circunstancias está claro que así es imposible trabajar. Hay bastante desconcierto a la espera de una solución.

En otro mensaje se dice: "Por motivos de seguridad el acceso a las carpetas de seguridad queda restringido" y asegura que el sistema se restablecerá, cuando esté resuelto, sin previo aviso. Los funcionarios no saben qué hacer.