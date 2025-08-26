Las administraciones valencianas se unen para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes

La sobrepoblación de jabalíes en el entorno valenciano ha pasado al primer plano debido a la problemática que genera en zonas urbanas. Por ello, la Generalitat, la Diputació de València y ayuntamientos han presentado el 'Pla de Xoc contra la sobrepoblació de senglar en la Comunitat Valenciana' en Xàbia, una estrategia que plantea y flexibiliza medidas para la captura de estos animales, además de otras especies como ciervos, gamo, cabra montesa, corzo y muflón.

Las administraciones hacen hincapié en que debido al descenso de la caza en la Comunitat Valenciana las poblaciones de animales silvestres han aumentando descontroladamente. Así, en comparación con otros años, en 2024 se abatieron 54.548 jabalíes, "25.448 más que hace cinco años y casi dos veces y media más que los 22.169 cazados hace una década", ha manifestado Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El 90% de los pueblos de Valencia está sobrepoblado

Por su parte, la Diputació de València añade que en una década las licencias de cazadores han disminuido en un 80%. Un efecto que ha agravado situación de muchos pueblos de Valencia y cerca del 90% de los municipios (245 de 266) tienen declarada la sobreabundancia. En cambio, en Alicante son 98 de 141 localidades las que se encuentran en esta condición, y en Castellón, 76 de 135.

Así, de los 54.548 ejemplares atrapados realizadas en la Comunitat Valenciana durante el 2024, la distribución situa a Valencia con más de la mitad (30.547 ejemplares), y Castellón (12.003) y Alicante (11.998) con menos de la otra mitad. Ahora bien, hay comarcas con mucha población y capturas de jabalíes: la Safor (11,16 /100ha), la Marina Alta (6,11), la Costera (4,88) y el Comtat (4,02).

Financiación para la Federación de caza

En este sentido, la estrategia plantea un incremento de la financiación para ampliar el control de las poblaciones que han crecido desmesuradamente y afectan a la sociedad. Por un lado, la Diputació de València destinará 600.000 euros a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, de los que unos 300.000 se destinarán a la intensificación de las batidas, y el resto, a la adquisición y adaptación de un camión-matadero que proporcione a los cazadores una solución eficiente y segura para la realización de los análisis y la conservación de los ejemplares en plazos idóneos desde el punto de vista sanitario y logístico.

Ayudas y medidas de la Generalitat

Además, la Generalitat también dispone de línea de ayudas económicas para apoyar a los ayuntamientos con el control del jabalí. Una orden que cuenta con un presupuesto de 900.000 euros repartido en medidas en material de caza, para cotos de caza y para la retirada de ejemplares abatidos. Así, el objetivo es es implantar políticas a largo plazo que acompañen a los municipios de forma eficaz y sostenible.

Asimismo, el decreto situa a los ayuntamientos como protagonistas en la gestión de capturas y permite flexibilizar los períodos de caza. También, en función del tamaño de la población de la especie, se podrá declarar en situación de 'sobreabundancia' y suprimirá por completo los cupos de captura y la fijación de un esfuerzo mínimo de caza para estabilizar las poblaciones.

Las administraciones se unen en Xàbia para presentar el plan de choque común / GVA

Ciervos, gamo, cabras, corzo y muflón

En la Comunitat Valenciana se han disparado las capturas de diversos animales en situación de sobrepoblación respecto a otros años. Por ello, las medidas presentadas por la Diputació de València y la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también plantean directrices para combatir la expansión de especies como ciervos, gamo, cabra montesa, corzo y muflón en todo tipo de entornos sujetos siempre a la normativa, además de los jabalíes.

Pero también contempla medidas para combatir especies exóticas en el entorno valenciano. Por ejemplo, en el Parc Natural de la Font Roja se han realizado capturas de ejemplares de muflones y arruís. Los arruís son alóctonos y son objetivo del proyecto, sin embargo, la caza de muflones se realiza debido a que se encuentra en situación de sobrepoblación.