El Consell pedirá que se suspenda el reparto de menores migrantes previsto por el Gobierno

El Consell pedirá la suspensión cautelar "de cualquier norma que apruebe el Gobierno central" en relación al reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías. Es el nuevo frente de confrontación de la Generalitat con el Gobierno central. El Consell alega falta de información sobre esos traslados. Y critica de nuevo la política migratoria del Ejecutivo central que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, tildó ayer de "auténtico fracaso, fruto del caos, la desorganización y la falta de estrategia y de planificación". Una situación caótica que, a juicio de la portavoz del Consell, el Ejecutivo central "no puede trasladar responsabilidad a las comunidades autónomas".

De hecho, según Susana Camarero, el ejemplo de esta improvisación es que la Generalitat desconoce los detalles sobre los 571 menores que el Gobierno central pretende trasladar a la Comunitat Valenciana. "De esos 571 menores no sabemos ni cuántos, ni cuándo, ni qué menores nos van a trasladar, así como la edad, si son hombres o mujeres o si tienen alguna discapacidad o enfermedad", ha lamentado la consellera de Servicios Sociales.

Y ha facilitado el dato sobre la capacidad de la red asistencial que, según Camarero, "está al 160 % de su capacidad de acogida de menores migrantes, con cerca de 500 acogidos y tan solo 319 plazas, y durante el verano han seguido llegando menores en pateras o procedentes de otras comunidades".

Por ello, la vicepresidenta del Consell justifica que "no se trata de se trata de un problema de solidaridad", sino de que la Comunitat Valenciana "no tiene posibilidad de atender a estos menores" ni tampoco pueden preparar los centros porque "no sabemos ni cuándo ni cuántos ni en qué condiciones van a venir".

Camarero ha explicado que se ha sentado "con las entidades que gestionan los centros de menores y nos han dicho que no tienen ni ubicación donde colocar a estos menores y, sobre todo, no tienen personal para atenderlos con la calidad del sistema", y tampoco hay presupuesto porque "el Gobierno de España no nos lo da", lamenta.

Por estos y otros detalles la portavoz del Consell considera que "la política migratoria del Gobierno es un auténtico fracaso y se está viendo también durante el verano". "Mientras --ha continuado-- [Pedro] Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí porque ha sido incapaz de hacer nada por mejorarla".

De hecho ha añadido que "de los 1.200 menores solicitantes de asilo en Canarias que el Tribunal Supremo le obliga --al Gobierno-- a atender, a cuidar y a proteger", el Ejecutivo central "ha sido capaz de llevar a la Península aproximadamente a 15". "Un Gobierno de España con todos los medios, con toda la capacidad que tiene ha sido capaz de trasladar a 15", ha criticado.

Si todo un Gobierno "con todos los medios y con toda la capacidad que tiene, solo ha sido capaz de trasladar a 15 menores... ¿Cómo pretende que las comunidades autónomas acojamos a 4.000? Pretende que las autonomías hagan el trabajo que le corresponde". Por ello ha reivindicado que pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "se siente con las autonomías para planificar bien este asunto y deje de actuar por libre y de espaldas", a las autonomías.

Y, de hecho, la intención de la Generalitat y otras autonomías, "algunas también del PSOE", han recurrido el Real Decreto del Gobierno y ha avanzado que repetirán esta posición con "cada acto administrativo que lleve a cabo el Gobierno" en materia migratoria. "También vamos a pedir la suspensión cautelar de cualquier norma que apruebe en este sentido (...) hasta que el Gobierno acoja a los suyos y, luego, que planifiquemos bien las llegadas, si es que es posible".