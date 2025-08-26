El Consell pedirá que se suspenda el reparto de menores migrantes previsto por el Gobierno
La vicepresidenta de Servicios Sociales y portavoz asegura desconocer detalles y condiciones de las 471 personas que debe acoger la Generalitat y defiende que los centros asistenciales valencianos están "al 160%" de su capacidad
Efe/E. Press
El Consell pedirá la suspensión cautelar "de cualquier norma que apruebe el Gobierno central" en relación al reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías. Es el nuevo frente de confrontación de la Generalitat con el Gobierno central. El Consell alega falta de información sobre esos traslados. Y critica de nuevo la política migratoria del Ejecutivo central que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, tildó ayer de "auténtico fracaso, fruto del caos, la desorganización y la falta de estrategia y de planificación". Una situación caótica que, a juicio de la portavoz del Consell, el Ejecutivo central "no puede trasladar responsabilidad a las comunidades autónomas".
De hecho, según Susana Camarero, el ejemplo de esta improvisación es que la Generalitat desconoce los detalles sobre los 571 menores que el Gobierno central pretende trasladar a la Comunitat Valenciana. "De esos 571 menores no sabemos ni cuántos, ni cuándo, ni qué menores nos van a trasladar, así como la edad, si son hombres o mujeres o si tienen alguna discapacidad o enfermedad", ha lamentado la consellera de Servicios Sociales.
Y ha facilitado el dato sobre la capacidad de la red asistencial que, según Camarero, "está al 160 % de su capacidad de acogida de menores migrantes, con cerca de 500 acogidos y tan solo 319 plazas, y durante el verano han seguido llegando menores en pateras o procedentes de otras comunidades".
Por ello, la vicepresidenta del Consell justifica que "no se trata de se trata de un problema de solidaridad", sino de que la Comunitat Valenciana "no tiene posibilidad de atender a estos menores" ni tampoco pueden preparar los centros porque "no sabemos ni cuándo ni cuántos ni en qué condiciones van a venir".
Camarero ha explicado que se ha sentado "con las entidades que gestionan los centros de menores y nos han dicho que no tienen ni ubicación donde colocar a estos menores y, sobre todo, no tienen personal para atenderlos con la calidad del sistema", y tampoco hay presupuesto porque "el Gobierno de España no nos lo da", lamenta.
Por estos y otros detalles la portavoz del Consell considera que "la política migratoria del Gobierno es un auténtico fracaso y se está viendo también durante el verano". "Mientras --ha continuado-- [Pedro] Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí porque ha sido incapaz de hacer nada por mejorarla".
De hecho ha añadido que "de los 1.200 menores solicitantes de asilo en Canarias que el Tribunal Supremo le obliga --al Gobierno-- a atender, a cuidar y a proteger", el Ejecutivo central "ha sido capaz de llevar a la Península aproximadamente a 15". "Un Gobierno de España con todos los medios, con toda la capacidad que tiene ha sido capaz de trasladar a 15", ha criticado.
Si todo un Gobierno "con todos los medios y con toda la capacidad que tiene, solo ha sido capaz de trasladar a 15 menores... ¿Cómo pretende que las comunidades autónomas acojamos a 4.000? Pretende que las autonomías hagan el trabajo que le corresponde". Por ello ha reivindicado que pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "se siente con las autonomías para planificar bien este asunto y deje de actuar por libre y de espaldas", a las autonomías.
Y, de hecho, la intención de la Generalitat y otras autonomías, "algunas también del PSOE", han recurrido el Real Decreto del Gobierno y ha avanzado que repetirán esta posición con "cada acto administrativo que lleve a cabo el Gobierno" en materia migratoria. "También vamos a pedir la suspensión cautelar de cualquier norma que apruebe en este sentido (...) hasta que el Gobierno acoja a los suyos y, luego, que planifiquemos bien las llegadas, si es que es posible".
Camarero acusa a Morant de "chantaje" en financiación: "Ha decidido ser leal con Sánchez y desleal con los valencianos"
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, reprocha a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, su "chantaje" con la financiación autonómica de la Comunitat Valenciana y lamenta que la representante del Ejecutivo central haya "decidido ser leal con --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez y entrar en su dinámica, y ser desleal con los valencianos". "No está pidiendo una reforma del sistema, a pesar de ser la comunidad peor financiada", ha criticado. Camarero respondía así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell a la declaraciones de Morant el pasado domingo en las que aseguraba que el modelo de financiación que necesita la Comunitat Valenciana "es que salga --el 'president' de la Generalitat Carlos-- Mazón por la puerta y que entre una socialista a gobernar".
Camarero considera "bastante llamativas" las declaraciones de la dirigente socialista y asegura que habla "desde el desconocimiento o la ignorancia": "Habla de las entregas a cuenta y de la liquidez como si fuese un premio, un regalo o una dádiva que Pedro Sánchez da a la Comunitat Valenciana, cuando las entregas a cuenta forman parte del sistema y son un dinero de los valencianos". De hecho las entregas a cuenta las han "recibido todas las comunidades autónomas", también la valenciana, y apunta que, "si se ha recibido más no es porque Sánchez se levantó una mañana y quiera dar más dinero a los valencianos, sino que es más el esfuerzo que hacen los valencianos y es nuestro dinero". "No es un regalo de Sánchez, es la liquidación pendiente y es una liquidación que se paga con dos años de retraso", recalca.
De hecho, ha incidido en que, durante dos años, "los intereses de esa liquidación están en las cuentas de Sánchez generando intereses al Gobierno". "Y si a la señora Morant no le gusta que nos den anticipos a cuenta o que nos den este sistema de liquidez, que se siente con Sánchez y que lo cambie", reta a la ministra, al tiempo que insiste en que este "es un dinero de los valencianos, un dinero que merecemos los valencianos y que es de los valencianos".
Por eso mismo, argumenta que el hecho de que "una ministra valenciana" afirme "que le gustaría que hubiese aquí un presidente del PSOE es ni más ni menos que un chantaje literal". "¿Qué pasa, que si gobernase en la Comunitat Valenciana un socialista, Sánchez se comportaría mejor de lo que se está comportando? ¿Es eso lo que insinúa la señora Morant?", se pregunta la consellera portavoz. Y continúa: "Dice que le gustaría ser --el presidente catalán Salvador-- Illa y pactar el sistema de financiación como lo está pactando Illa. ¿A costa de quién? ¿Porque cuánto dinero más va a poner Pedro Sánchez en el sistema de financiación para que todo aquello que está incrementando a Cataluña no repercuta en reducir el sistema de financiación al resto de las comunidades autónomas".
Por último, ha lamentado que Morant asegure "que da igual tener presupuestos o no". "No haber aprobado los Presupuestos [Generales del Estado] supone que no se han regularizado las entregas a cuenta y supone que esta Comunidad recibe 160 millones de euros menos todos los meses". Por ello ha retado al Gobierno Central sobre si van a "ser capaces" de aprobarlos y lanza una pregunta al aire: "Por sexto año que no tienen presupuestos. ¿Van a ser capaces de presentar y de aprobar unos presupuestos en el Gobierno?".
