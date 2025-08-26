La Generalitat ofrece a Vaersa para agilizar las obras en el alcantarillado de 90 municipios afectados por la dana

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente pone a disposición de 90 ayuntamientos afectados por la dana la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos Sociedad Anónima) para ejecutar las obras de reconstrucción del alcantarillado en el que se van a invertir 417 millones de euros que pagará el Gobierno central. La decisión se adopta, según ha explicado el conseller de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente Vicente Martínez Mus, a partir de un "informe sobre la preocupación sobre el alcantarillado de las zonas dana con graves problemas en alcantarillado y servicio público esencial que se ha de reparar. Se aproxima septiembre y nos preocupa que estén lo mejor preparadas posibles y con actuaciones para corregirlas", ha explicado en la primera rueda de prensa del Consell tras el descanso estival de dos semanas en agosto.

.

Martínez Mus ha detallado que el Ministerio de transición ecológico y reto demográfico (Miterd) está a punto de resolver las subvenciones solicitados en enero. "En septiembre se sabrán las subvenciones que recibirán los ayuntamientos pero los plazos de contratación van a hacer que el procedimiento burocrático sea largo. Son 417 millones de euros que tendrían que ejecutarse de la mejor manera posible para recuperar el alcantarillado y las tuberías. Inversión que puede encontrar dificultades en el proceso, como ha sucedido, según Martínez Mus, con las ayudas a los municipios por valor de 1.700 millones que "no se ha podido iniciar ninguna".

Y el tiempo apremia porque el otoño, época de lluvias en la Comunitat Valenciana, está a la vuelta de la esquina. "Necesitmos estar preparados en las mejores condiciones posbles. Tenemos la capacidad a través de la Generalitat de ayudar en la medida de lo posible, aunque es competencia municipal". De ahí que la Generalitat ofrece un "encargo de gestión que habilitaremos a los ayuntamientos para que Vaersa pueda hacer la ejecución de todas las obras de los ayuntamientos que lo necesiten. Es un encargo al medio propio Vaersa que se pone a disposición de los ayuntamientos para que declaren urgentes las obras y ponerlas en marcha lo antes posible. Para acelerar el proceso de ejecución que todo el mundo ve que hace falta". Martínez Mus añade que se trata "de un ofrecimiento formal a los ayuntamientos que permitirá esa doble herramienta: Vaersa como sistema de contratación y la declaración de emergencia. Obras que son muchas y están mucho tiempo esperando" y para que no pase lo que sucede con "el sistema habilitado para las infraestructuras municipales que no está siendo eficaz", ha criticado el conseller.

A preguntas de los periodistas, Martínez Mus ha explicado que la intervención de Vaersa será directa, con medios propios, o subcontratando a empresas, "como hace Tragsa (Transformación agraria SA)", la empresa estatal con participación autonómica.