Cuenta atrás para una vuelta al cole más cara: hasta un 15 % de incremento en la factura escolar

A dos semanas de dar comienzo a un nuevo curso escolar, que arrancará el próximo lunes 8 de septiembre, las familias y los comercios valencianos empiezan a preparar ya una vuelta al coleque se espera, como viene sucediendo en los últimos años, más cara que las anteriores. Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, prevén un incremento en la factura escolar de entre un 10 y un 15 %, en todas las etapas escolares, con un gasto medio por niño de entre 300 y casi 1.000 euros, dependiendo de factores como el ciclo educativo, el tipo de centro (público, privado o concertado), y de otros extras como las extraescolares o las academias.

"Salimos, además, de un verano en el que las familias ya han tenido un coste añadido por el aumento del precio de las vacaciones, lo que puede suponer una considerable cuesta en septiembre", apunta Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana.

Incremento de lPC

La ropa y el calzado escolar, así como las mochilas, los cuadernos o los estuches son algunos de los gastos más importantes que tienen que hacer las familias antes de volver a las aulas. "Las mochilas y los estuches pueden rondar desde los 15 euros las más económicas, a los 45 o 50 euros las más caras", apunta Mauro Lorenzo, presidente de Unió Gremial y, también, máximo dirigente del gremio de Llibreries i Papereries.

Respecto al material escolar (bolígrafos, rotuladores de dibujo, libretas...), comparte que el gasto medio suele estar entre los 25 y los 30 euros, con un máximo de 40 euros por alumno, siendo Primaria la etapa en la que más se utilizan este tipo de productos. "Estamos viendo cómo el incremento del IPC está repercutiendo ya, hemos ajustado el precio para que no repercuta mucho en las familias, pero aún así se ha encarecido un poco más la vuelta al cole", añade. En este sentido, matiza que, después de que todo el país se volcara con los municipios golpeados por la dana, muchos centros educativos recibieron donaciones de material escolar por lo que sí que esperan una reducción del gasto en los comercios de las zonas más afectadas.

A pesar de que la adquisición de libros suele ser una de las partidas más elevadas, la Xarxa Llibres, que cubre todas las etapas educativas y que beneficia a los centros públicos y concertados, supone un ahorro imprescindible para las familias valencianas. "Desde Unió Gremial lo que pedimos es que la reposición de los libros necesaria se haga a través de las papelerías de nuestros municipios y de nuestros barrios", indica Lorenzo.

Este año, no obstante, el inicio de curso está marcado por la aplicación de la nueva Ley de Libertad Educativa. Desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana "Gonzalo Anaya" trasladan su preocupación porque esta medida pueda suponer un coste extra. "Nos consta que la cantidad que en principio ha asignado la Conselleria de Educación para la adaptación a la norma por alumno son 30 euros. Si estamos inscritos a la Xarxa de Llibres, los libros tienen que ser gratuitos, no todas las familias podrían acometer ese gasto en igualdad de condiciones. Si a esto se le suma todo el material escolar, tenemos un problema más", afirma Rubén Pacheco, presidente de la organización y de Fampa-València, quien asegura que los precios de la vuelta al cole "van subiendo de manera desproporcionada año tras año".

Como medida para reducir los costes, Pacheco propone que los centros educativos, en su proyecto pedagógico, "incluyan el material mancomunado, dentro de las necesidades presupuestarias, de manera que se podría exigir a la conselleria que aportase la cantidad extraordinaria que fuese necesaria para la compra de ese material de aula".

Las recomendaciones

Con todo, para hacer frente a esta "cuesta de septiembre", desde la Unión de Consumidores recomiendan no caer en créditos rápidos o tarjetas revolving, evitar productos de marca y comprar siempre en establecimientos de confianza, sobre todo de comercio de proximidad. "Nos dan mayor garantía, mejor trato y más adecuado a las necesidades que podamos tener. Al comprar en tiendas de comercio electrónico de bajo precio tenemos que tener en cuenta que el ahorro en el precio no va a suponer una mayor calidad. Y lo barato nos puede salir caro", comparte Rodríguez.

En la misma línea, Mauro Lorenzo subraya que la vuelta al cole para el comercio local directamente vinculado (librerías, papelerías...) supone el 65 % del cómputo total del año. "Hacemos un llamamiento para que las familias confíen en su papelería de barrio para todo el material escolar que necesiten para sus hijos e hijas. Estaremos ahí, aconsejando y recomendando las mejores calidades, y a un precio que no es muy diferente al de las tiendas online u otras plataformas", dice.

A estos consejos, Rodríguez añade que siempre es recomendable hacer una comparativa de precios, pero sin dejar de olvidar la calidad. "Es muy importante que el material sea seguro porque va a ser utilizado por escolares", asevera. También supone un importante ahorro la reutilización de algunos productos, como libretas sin completar, bolígrafos o mochilas, así como ceder parte del material entre la familia, amigos o vecinos. Por último, desde la Unión de Consumidores advierten de los posibles fraudes online. "Hay que tener mucho cuidado con las estafas, el phishing, dar datos bancarios en páginas web que no sean de confianza", concluye.