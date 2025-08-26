Educación retrasa los permisos para docentes con hijos con cáncer o enfermedades crónicas

Educación ha retrasado la asignación de permisos para los docentes que tienen hijos con cáncer o enfermedades de larga duración. Así lo denuncia una plataforma "#Permisosdocentsreals" que agrupa a 117 docentes en esta situación y que lamenta que las familias se encuentran muy nerviosas porque "no saben qué porcentaje de permiso tendrán para cuidar de sus hijos".

Estos permisos se suelen resolver en los meses de julio y agosto, pero este año las familias no tienen respuesta y piden a Conselleria que, al menos les den un plazo en el cual sepan si gozarán o no de ese permiso de jornada laboral retribuída. Educación traslada la responsabilidad de los retrasos a Hacienda por no duplicar las plazas de estos docentes.

Los permisos para docentes con hijos con cáncer venían siendo un problema endémico en la administración hasta hace pocos años. Era muy normal que cada año se retrasaran hasta septiembre u octubre. Sin embargo, recientemente se solucionó el problema, y los dos últimos años las familias recibieron su permiso en tiempo y forma. Sin embargo, este curso han vuelto los retrasos y los docentes afectados han puesto el grito en el cielo.

Retroceso de tres años

"Hemos retrocedido tres años en el tiempo", explica Diamar Torremocha, portavoz de la plataforma "#Permisosdocentsreals" que ya se ha reunido en varias ocasiones con Conselleria. La situación, cuenta, es especialmente angustiosa para estos docentes ya que no saben de cuántas horas dispondrán para el cuidado de su hijo o hija convaleciente ni cuándo las tendrán, con el inicio de curso a la vuelta de la esquina.

Una situación que no solo afecta a padres e hijos, sino que también lo hará al alumnado y dirección de centros escolares. "Al final si sigue así la cosa nos mandarán en septiembre a los centros sin saber el porcentaje de reducción, perjudicando así a los docentes de nuestro centro, a la dirección y sobre todo al alumnado", critica Torremocha.

Simplificación de trámites

La Conselleria de Educación simplificó el curso pasado los trámites para que las familias y los centros pudieran pedir atención domiciliaria para el alumnado convaleciente por enfermedad para este curso 2024-2025, y además añadió el cuidado también para los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, algo que antes no se contemplaba. Tras más de dos años funcionando, este curso la asignación de permisos se ha vuelto a atascar por la burocracia.

Además de los permisos para docentes, la atención a alumnado convaliente llevaba años siendo una asignatura pendiente de Conselleria de Educación, que llegaba muy tarde en la gran mayoría de los casos, pese a que son pocos. En muchos casos, la atención domiciliaria podía tardar más de tres meses en llegar, dejando al alumno o alumna completamente fuera del ritmo de la clase y haciéndole perder prácticamente todo el curso. Esto es lo que se propuso solucionar la actual conselleria de Educación, ya que estos casos requieren de una respuesta rápida de Conselleria.

Aunque recientemente se incluyó al alumnado de Infantil dentro de este plan de educación en casa para convalecientes, hay algunos agujeros que siguen sin cubrir, como la FP o el Bachillerato, que no tienen derecho a profesores en el domicilio. Pese a todo, Conselleria sí que especifica que si la convalecencia es superior a 6 meses estos estudiantes tienen derecho a educación a distancia.